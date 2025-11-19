Mulher envenenada pelo ex-marido em Penedo recebe alta e volta para casa

Angela Marta, de 52 anos, deixou o hospital e voltou para casa na tarde desta terça-feira (18), dois dias após ter sido envenenada pelo ex-marido em Penedo, no Baixo São Francisco. A vítima, que ficou internada após um almoço que terminou com uma pessoa morta e duas mulheres intoxicadas, disse estar aliviada por ter sobrevivido.

“Estou bem, já estou em casa, graças a Deus. Foi um momento muito difícil pra mim, mas já estou em casa. O susto foi grande, mas eu estou viva. Sofri, mas estou aqui, em pé, chorando de felicidade”, relatou Angela.

A Polícia Civil investiga o caso como possível tentativa de homicídio por envenenamento. O inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios da 7ª Região de Penedo, após parentes e pessoas próximas procurarem a delegacia no domingo (16) para registrar a ocorrência.

Segundo o delegado Maurício Cruz, a suspeita surgiu ainda no hospital, quando profissionais de saúde notaram sinais compatíveis com intoxicação.

De acordo com as primeiras apurações, duas mulheres -entre elas Angela- passaram mal após almoçar na casa do ex-marido da vítima. Ele também apresentou sintomas horas depois, foi atendido, mas morreu na manhã de terça-feira (18).

A Polícia Científica esteve no imóvel, no bairro Dom Constantino, e recolheu alimentos consumidos no almoço, como feijão, arroz, vinagrete e feijão tropeiro.

Em uma lixeira, peritos localizaram um recipiente com material que tem “característica de agente tóxico”, além de resíduos em uma caneca que indicam possível diluição em água.

