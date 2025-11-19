Penedo sedia seminário estadual sobre gestão e financiamento do SUS

A cidade de Penedo foi palco, entre os dias 17 e 18 de novembro, do I Seminário Integrado Cosems/AL – Licitação, Contratos, Financiamento e PMAE, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (COSEMS/AL). O encontro reuniu 350 gestores, secretários municipais de saúde, equipes técnicas e instituições parceiras para debater temas estratégicos da gestão pública em saúde.

 

Estiveram presente na abertura oficial do evento, o Secretário Executivo de Saúde de Alagoas, Guilherme Lopes, a Secretária Municipal de Saúde (SMS), Waninna Mendonça, o Presidente do COSEMS/AL, Rodrigo Buarque, o Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas (CES/AL), Maurício Sarmento, o representante da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), o prefeito de Jundiá, Jorge Galvão, Deputada Estadual de Alagoas, Fátima Canuto, a prefeita de Pilar, Fátima Rezende, o presidente do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (CONASEMS), Hisham Hamida, o Deputado Estadual, Alexandre Ayres, a presidente COSEMS/PI, Leopoldina Cipriano, o presidente do COSEMS/PE, Elídio Ferreira.

 

“Eu queria agradecer a toda comitiva pública do município de Penedo, em nome do Prefeito Ronaldo Lopes. Agradecer a receptividade, todo apoio que foi crucial para a realização desse evento. Estamos aqui com mais de 350 participantes do seminário, que vieram discutir saúde pública. Nosso maior objetivo é qualificar a assistência, qualificar o profissional e atender o usuário, mas para isso precisamos qualificar os nossos profissionais. Por isso viemos aqui discutir os principais interesses da saúde pública de Alagoas”, declarou o Presidente do COSEMS/AL, Rodrigo Buarque.

 

Para Guilherme Lopes, o evento foi um espaço de extrema importância para melhorar os rumos da saúde no estado. “Hoje estou aqui na cidade de Penedo representando o nosso secretário Dr. Gustavo Pontes nesse seminário que tem como apoiador o Governo de Alagoas. Esse momento será de grande relevância para todos os secretários municipais, e os técnicos das secretarias para que possam trocar experiências e tirar dúvidas relacionadas a emendas, a programas e nas demais diversas áreas da saúde”, disse ele.

 

Para a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo, sediar o seminário representa uma oportunidade de fortalecimento institucional e de intercâmbio técnico entre municípios. O evento serviu para ampliar o diálogo e a integração entre diferentes esferas da gestão, contribuindo para a construção coletiva de soluções e para a qualificação das políticas públicas de saúde em Alagoas.

 

“Um orgulho enorme ver Penedo sediando um evento que fortalece a gestão municipal e aproxima ainda mais quem faz o SUS acontecer todos os dias. Seguimos trabalhando com seriedade, diálogo e compromisso para entregar uma saúde cada vez melhor para a nossa população”, disse a Secretária Waninna Mendonça.

 

Com uma programação que aborda desde processos licitatórios e contratos até financiamento e planejamento, o seminário reafirma o compromisso do COSEMS/AL e das secretarias municipais com a eficiência, transparência e melhoria contínua dos serviços ofertados à população.

 

 

 

por Gabriela Flores / Assessoria SMS

