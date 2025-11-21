Ministério Público investiga gravação de filme pornô em moto aquática em Maragogi

O Decreto Municipal nº 057/2021 proíbe o uso de motos aquáticas, incluindo jet skis, para fins comerciais em toda a orla, além de restringir o acesso desses veículos a áreas de preservação, como Barretinha, Ponta de Mangue, Galés, Taócas, Barra Grande, Crôas de São Bento e Caminho de Moisés, conforme o Plano de Manejo da APA Costa dos Corais, formulado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.