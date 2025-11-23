FAF divulga tabela detalhada do Campeonato Alagoano 2026; confira

23 de novembro de 2025
Arquivo/TNH1

A Federação Alagoana de Futebol divulgou oficialmente, nesta sexta-feira, 21, a tabela detalhada do Campeonato Alagoano Série A 2026, que começa no dia 10 de janeiro. Logo na abertura, o campeonato entrega um presente ao torcedor: o Jogo dos Campeões. O CRB, atual campeão alagoano, encara o CSE, campeão da Copa Alagoas, no dia 10/01, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

 

 

Outra data que promete parar Alagoas é a uma novidade: a Rodada dos Clássicos, marcada para 31 de janeiro. O Clássico das Multidões, com CSA x CRB, acontece às 16h no Rei Pelé, e o Clássico do Interior, entre ASA x CSE, às 17h no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

 

 

Os jogos do Alagoano 2026 terão transmissões de TV Pajuçara, aos sábados e NN Play transmite todos os 34 jogos do campeonato, garantindo ampla cobertura e acesso para quem não puder ir aos estádios.

 

 

O presidente da FAF, Felipe Feijó, celebrou o início de mais uma edição do estadual e reforçou a importância da temporada dentro do ciclo dos 99 anos da entidade, que serão completados em 2027. “O Alagoano 2026 chega num momento especial. Estamos construindo o ciclo que vai nos levar ao centenário, e isso passa por um campeonato forte, equilibrado e que valorize as histórias dos nossos clubes. A tabela mostra que teremos grandes jogos desde o início. É um campeonato que honra a tradição do futebol alagoano”, afirmou.

 

 

A competição seguirá o formato já confirmado em arbitral: primeira fase em turno único, semifinais em jogos de ida e volta, e final também em ida e volta, com a decisão marcada para os dias 28/02 e 07/03. O VAR será utilizado a partir das semifinais.

 

 

Confira abaixo todos os confrontos da tabela detalhada divulgada pela FAF:

TABELA DETALHADA – CAMPEONATO ALAGOANO 2026

 

RODADA 1

 

  • 10/01 – 16h | CRB x CSE | Rei Pelé – Maceió;
  • 10/01 – 16h | Penedense x Cruzeiro | Alfredo Leahy – Penedo;
  • 10/01 – 17h | ASA x Murici | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca;
  • 11/01 – 16h | CSA x Coruripe | Rei Pelé – Maceió.

 

RODADA 2

 

  • 14/01 – 19h | Coruripe x CSE | Gerson Amaral – Coruripe;
  • 14/01 – 20h | CSA x Penedense | Rei Pelé – Maceió;
  • 15/01 – 20h | Cruzeiro x ASA | Coaracy – Arapiraca;
  • 15/01 – 20h | CRB x Murici | Rei Pelé – Maceió.

 

RODADA 3

 

  • 17/01 – 16h | ASA x CSA | Coaracy – Arapiraca;
  • 17/01 – 16h | CSE x Cruzeiro | Juca Sampaio – Palmeira;
  • 18/01 – 16h | Murici x Coruripe | José Gomes da Costa – Murici;
  • 18/01 – 16h | Penedense x CRB | Alfredo Leahy – Penedo.

 

RODADA 4

 

  • 21/01 – 19h | Penedense x CSE | Alfredo Leahy – Penedo;
  • 21/01 – 19h | Murici x CSA | José Gomes da Costa – Murici;
  • 21/01 – 20h | CRB x Cruzeiro | Rei Pelé – Maceió;
  • 21/01 – 20h | ASA x Coruripe | Coaracy – Arapiraca.

 

RODADA 5 (RODADA DOS CLÁSSICOS)

 

  • 24/01 – 16h | CSA x CRB | Rei Pelé – Maceió;
  • 24/01 – 16h | Cruzeiro x Murici | Coaracy – Arapiraca;
  • 24/01 – 19h | Coruripe x Penedense | Gerson Amaral – Coruripe;
  • 25/01 – 16h | CSE x ASA | Juca Sampaio – Palmeira.

 

RODADA 6

 

  • 31/01 – 16h | CRB x ASA | Rei Pelé – Maceió;
  • 01/02 – 16h | Cruzeiro x Coruripe | Coaracy – Arapiraca;
  • 01/02 – 16h | Penedense x Murici | Alfredo Leahy – Penedo;
  • 01/02 – 16h | CSE x CSA | Juca Sampaio – Palmeira.

 

RODADA 7

 

  • 07/02 – 16h | CSA x Cruzeiro | Rei Pelé – Maceió;
  • 07/02 – 16h | Murici x CSE | José Gomes da Costa – Murici;
  • 07/02 – 16h | ASA x Penedense | Coaracy – Arapiraca;
  • 07/02 – 16h | Coruripe x CRB | Gerson Amaral – Coruripe.

 

SEMIFINAIS (IDA E VOLTA)

 

  • Ida: 14/02 ou 15/02 – horários a definir;
  • Volta: 21/02 ou 22/02 – horários a definir.

 

FINAL

 

  • 28/02 – 16h | Jogo de Ida;
  • 07/03 – 16h | Jogo de Volta.

 

 

 

Fonte: Assessoria

