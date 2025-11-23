FAF divulga tabela detalhada do Campeonato Alagoano 2026; confira

A Federação Alagoana de Futebol divulgou oficialmente, nesta sexta-feira, 21, a tabela detalhada do Campeonato Alagoano Série A 2026, que começa no dia 10 de janeiro. Logo na abertura, o campeonato entrega um presente ao torcedor: o Jogo dos Campeões. O CRB, atual campeão alagoano, encara o CSE, campeão da Copa Alagoas, no dia 10/01, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Outra data que promete parar Alagoas é a uma novidade: a Rodada dos Clássicos, marcada para 31 de janeiro. O Clássico das Multidões, com CSA x CRB, acontece às 16h no Rei Pelé, e o Clássico do Interior, entre ASA x CSE, às 17h no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Os jogos do Alagoano 2026 terão transmissões de TV Pajuçara, aos sábados e NN Play transmite todos os 34 jogos do campeonato, garantindo ampla cobertura e acesso para quem não puder ir aos estádios.

O presidente da FAF, Felipe Feijó, celebrou o início de mais uma edição do estadual e reforçou a importância da temporada dentro do ciclo dos 99 anos da entidade, que serão completados em 2027. “O Alagoano 2026 chega num momento especial. Estamos construindo o ciclo que vai nos levar ao centenário, e isso passa por um campeonato forte, equilibrado e que valorize as histórias dos nossos clubes. A tabela mostra que teremos grandes jogos desde o início. É um campeonato que honra a tradição do futebol alagoano”, afirmou.

A competição seguirá o formato já confirmado em arbitral: primeira fase em turno único, semifinais em jogos de ida e volta, e final também em ida e volta, com a decisão marcada para os dias 28/02 e 07/03. O VAR será utilizado a partir das semifinais.

Confira abaixo todos os confrontos da tabela detalhada divulgada pela FAF:

TABELA DETALHADA – CAMPEONATO ALAGOANO 2026

RODADA 1

10/01 – 16h | CRB x CSE | Rei Pelé – Maceió;

10/01 – 16h | Penedense x Cruzeiro | Alfredo Leahy – Penedo;

10/01 – 17h | ASA x Murici | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca;

11/01 – 16h | CSA x Coruripe | Rei Pelé – Maceió.

RODADA 2

14/01 – 19h | Coruripe x CSE | Gerson Amaral – Coruripe;

14/01 – 20h | CSA x Penedense | Rei Pelé – Maceió;

15/01 – 20h | Cruzeiro x ASA | Coaracy – Arapiraca;

15/01 – 20h | CRB x Murici | Rei Pelé – Maceió.

RODADA 3

17/01 – 16h | ASA x CSA | Coaracy – Arapiraca;

17/01 – 16h | CSE x Cruzeiro | Juca Sampaio – Palmeira;

18/01 – 16h | Murici x Coruripe | José Gomes da Costa – Murici;

18/01 – 16h | Penedense x CRB | Alfredo Leahy – Penedo.

RODADA 4

21/01 – 19h | Penedense x CSE | Alfredo Leahy – Penedo;

21/01 – 19h | Murici x CSA | José Gomes da Costa – Murici;

21/01 – 20h | CRB x Cruzeiro | Rei Pelé – Maceió;

21/01 – 20h | ASA x Coruripe | Coaracy – Arapiraca.

RODADA 5 (RODADA DOS CLÁSSICOS)

24/01 – 16h | CSA x CRB | Rei Pelé – Maceió;

24/01 – 16h | Cruzeiro x Murici | Coaracy – Arapiraca;

24/01 – 19h | Coruripe x Penedense | Gerson Amaral – Coruripe;

25/01 – 16h | CSE x ASA | Juca Sampaio – Palmeira.

RODADA 6

31/01 – 16h | CRB x ASA | Rei Pelé – Maceió;

01/02 – 16h | Cruzeiro x Coruripe | Coaracy – Arapiraca;

01/02 – 16h | Penedense x Murici | Alfredo Leahy – Penedo;

01/02 – 16h | CSE x CSA | Juca Sampaio – Palmeira.

RODADA 7

07/02 – 16h | CSA x Cruzeiro | Rei Pelé – Maceió;

07/02 – 16h | Murici x CSE | José Gomes da Costa – Murici;

07/02 – 16h | ASA x Penedense | Coaracy – Arapiraca;

07/02 – 16h | Coruripe x CRB | Gerson Amaral – Coruripe.

SEMIFINAIS (IDA E VOLTA)

Ida: 14/02 ou 15/02 – horários a definir;

Volta: 21/02 ou 22/02 – horários a definir.

FINAL

28/02 – 16h | Jogo de Ida;

07/03 – 16h | Jogo de Volta.

