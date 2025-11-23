Secretaria de Assistência Social de Penedo ultrapassa a marca de 2.400 pessoas qualificadas em dois anos

Na noite desta quarta-feira (19), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), realizou no Theatro Sete de Setembro a entrega de dezenas de certificados de conclusão de cursos.

Com essa recente entrega, o município alcança a marca de 2.487 pessoas qualificadas entre 2023 e 2025, em parceria com o Senai e o Senar.

A noite foi marcada pela conclusão de cursos ofertados pelo Senar nas áreas de Primeiros Socorros, Fabricação de Pães Caseiros, Processamento de Mandioca, Fabricação de Biscoitos, Relações Interpessoais, Laticínios, Inclusão Digital, Processamento de Polpas de Frutas e Combate a Incêndios.

“Hoje, participando da entrega de certificados de cursos do Senar, uma parceria da Prefeitura com o Senar por meio da Secretaria de Assistência Social, vemos o comprometimento da gestão em qualificar os penedenses. É um momento importante para esses alunos, que saem daqui prontos para trabalhar, para entrar no mercado de trabalho e, muitas vezes, montar seu próprio negócio. É desse jeito que a Prefeitura trabalha, sempre levando boas ações”, afirmou o prefeito em exercício, Valdinho Monteiro.

De acordo com a mobilizadora da Assistência Social, Jothânia Matos, já foram qualificados, desde 2023, 1.800 penedenses pelo Senai e 647 pelo Senar, alcançando tanto a zona urbana quanto a zona rural. Somente nesta noite, foram entregues 350 certificados.

“Hoje é uma noite muito especial para os usuários da Secretaria. Estamos concluindo a capacitação de dezenas de pessoas em várias áreas, contribuindo para a realização de sonhos. Estamos dando oportunidade para que essas pessoas possam gerar emprego e renda. Já são mais de 500 pessoas capacitadas, que vão contribuir para o desenvolvimento de Penedo”, destacou.

Maria do Nascimento, que participou de quatro cursos, foi responsável pelo juramento que encerrou a cerimônia no Teatro Sete de Setembro:

“Comprometo-me, no exercício da minha profissão, a cumprir os deveres inerentes ao título que me é conferido, aplicando os princípios da ética e do respeito às leis, à natureza e à humanidade, promovendo mudanças e contribuindo para uma sociedade justa.”

por Roberto Miranda – jornalista Secom/PMP