Docentes da Semed Penedo participam da primeira etapa do PSS 2026

24 de novembro de 2025
0 71
Letícia Almeida – social midia Semed

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) lançado pela Prefeitura de Penedo para definir diretor geral e diretor adjunto das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) teve sua primeira etapa realizada.

 

Todos os 38 docentes inscritos no PSS 2026 compareceram ao local da prova objetiva realizada neste domingo, 23, na Escola Municipal Santa Luzia.

 

O resultado da prova será divulgado nesta terça-feira, 25, no Diário Oficial do Município, no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo e redes sociais da Semed, conforme edital do PSS.

 

Ainda de acordo com o edital, os classificados na primeira etapa do PSS irão apresentar o plano de gestão da unidade de ensino que pretende administrar nos primeiros dias de dezembro, mesmo período da avaliação psicológica.

 

O Processo Seletivo Simplificado inclui ainda avaliação de títulos dos concorrentes e prevê a divulgação do resultado final no dia 19 de dezembro.

 

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Penedo informa ainda que não houve inscrição para os cargos de direção da Escola Municipal Teotônio Ribeiro.

 

Neste caso, os melhores colocados abaixo dos aprovados para as demais unidades serão indicados e, caso não queiram assumir as funções, uma diretoria interina será nomeada até a conclusão de processo seletivo específico para a referida unidade.

 

 

 

Por  Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

 

24 de novembro de 2025
0 71

Artigos relacionados

Polícia flagra entrega de cocaína e apreende 24 papelotes durante cavalgada em Penedo

24 de novembro de 2025

FAF divulga tabela detalhada do Campeonato Alagoano 2026; confira

23 de novembro de 2025

Secretaria de Assistência Social de Penedo ultrapassa a marca de 2.400 pessoas qualificadas em dois anos

23 de novembro de 2025

Ministério Público investiga gravação de filme pornô em moto aquática em Maragogi

21 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo