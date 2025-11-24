Docentes da Semed Penedo participam da primeira etapa do PSS 2026

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) lançado pela Prefeitura de Penedo para definir diretor geral e diretor adjunto das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) teve sua primeira etapa realizada.

Todos os 38 docentes inscritos no PSS 2026 compareceram ao local da prova objetiva realizada neste domingo, 23, na Escola Municipal Santa Luzia.

O resultado da prova será divulgado nesta terça-feira, 25, no Diário Oficial do Município, no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo e redes sociais da Semed, conforme edital do PSS.

Ainda de acordo com o edital, os classificados na primeira etapa do PSS irão apresentar o plano de gestão da unidade de ensino que pretende administrar nos primeiros dias de dezembro, mesmo período da avaliação psicológica.

O Processo Seletivo Simplificado inclui ainda avaliação de títulos dos concorrentes e prevê a divulgação do resultado final no dia 19 de dezembro.

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Penedo informa ainda que não houve inscrição para os cargos de direção da Escola Municipal Teotônio Ribeiro.

Neste caso, os melhores colocados abaixo dos aprovados para as demais unidades serão indicados e, caso não queiram assumir as funções, uma diretoria interina será nomeada até a conclusão de processo seletivo específico para a referida unidade.

Por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP