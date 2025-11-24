Polícia flagra entrega de cocaína e apreende 24 papelotes durante cavalgada em Penedo

A cavalgada realizada na noite desse domingo (23), no Povoado Marituba do Peixe, zona rural de Penedo, terminou com mais uma ação de combate ao tráfico de drogas conduzida pelo Pelotão de Operações Especiais (Pelopes). Por volta das 22h, os militares flagraram a comercialização de entorpecentes durante o evento.

A equipe monitorava a movimentação no local quando identificou o comportamento suspeito de M., que permanecia ao lado de um veículo Fiat Punto preto. Segundo os policiais, várias pessoas se aproximavam, recebiam objetos das mãos do suspeito e deixavam a área rapidamente.

No momento da abordagem, os militares flagraram M. entregando um papelote de substância análoga à cocaína para E. K. S. Durante a busca pessoal e a vistoria no automóvel, foram encontrados outros 24 papelotes da mesma substância dentro do carro.

Com o material apreendido e a confirmação da prática criminosa, os dois homens foram conduzidos ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Penedo, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Fonte: Gazetaweb Com informações do 11º BPM