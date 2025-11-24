Polícia flagra entrega de cocaína e apreende 24 papelotes durante cavalgada em Penedo

24 de novembro de 2025
0 69
11º BPM

A cavalgada realizada na noite desse domingo (23), no Povoado Marituba do Peixe, zona rural de Penedo, terminou com mais uma ação de combate ao tráfico de drogas conduzida pelo Pelotão de Operações Especiais (Pelopes). Por volta das 22h, os militares flagraram a comercialização de entorpecentes durante o evento.

 

A equipe monitorava a movimentação no local quando identificou o comportamento suspeito de M., que permanecia ao lado de um veículo Fiat Punto preto. Segundo os policiais, várias pessoas se aproximavam, recebiam objetos das mãos do suspeito e deixavam a área rapidamente.

 

No momento da abordagem, os militares flagraram M. entregando um papelote de substância análoga à cocaína para E. K. S. Durante a busca pessoal e a vistoria no automóvel, foram encontrados outros 24 papelotes da mesma substância dentro do carro.

 

Com o material apreendido e a confirmação da prática criminosa, os dois homens foram conduzidos ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Penedo, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb Com informações do 11º BPM

 

24 de novembro de 2025
0 69

Artigos relacionados

Docentes da Semed Penedo participam da primeira etapa do PSS 2026

24 de novembro de 2025

FAF divulga tabela detalhada do Campeonato Alagoano 2026; confira

23 de novembro de 2025

Secretaria de Assistência Social de Penedo ultrapassa a marca de 2.400 pessoas qualificadas em dois anos

23 de novembro de 2025

Ministério Público investiga gravação de filme pornô em moto aquática em Maragogi

21 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo