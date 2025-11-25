Dez são presos em operação de combate à violência contra a mulher em Alagoas

25 de novembro de 2025
Conforme a Polícia Civil de Alagoas (PC/AL), 12 acusados de crimes contra a mulher foram presos na Operação Frida, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25). No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, os agentes cumpriram mandados em MaceióArapiracaPalmeira dos Índios, Santana do Ipanema e Pão de Açúcar.

 

Ainda de acordo com a PC/AL, os presos são acusados de cometer crimes violência física, estupro, tentativa de feminicídio, violência patrimonial e outros delitos contra a mulher. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário do estado.

 

A operação é comandada pela delegada Ana Luiza Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), e conta com a participação de um efetivo na sua maioria composto por mulheres em cargos de delegadas, agentes e escrivães de várias Universidades Especializadas e Distritais da PCAL.

 

A operação busca, por meio de ações e operações, conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres.

 

Ligue 180

 

A Central Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de Brasília, e o número é gratuito. Qualquer pessoa pode ligar para denunciar ou buscar informações sobre todos os tipos de violência. A vítima que liga é acolhida por outras mulheres qualificadas em violência de gênero. O objetivo é atender de forma humanizada, acolhedora e sem julgar. Em Alagoas, é possível ligar para o 190 da Polícia Militar, denunciar um crime e pedir apoio.

 

Quem foi Frida Kahlo

 

 

Frida Kahlo ((1907-1954) foi uma pintora mexicana que se tornou um ícone feminista por meio de sua arte e de seu ativismo. Ela é lembrada como uma defensora da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres, o que se reflete em suas obras, que retratam a experiência feminina de forma crua e honesta, abordando temas como aborto e a vida com limitações físicas após um grave acidente.

 

 

 

25 de novembro de 2025
