Novembro Azul: Secretaria de Saúde de Penedo orienta homens sobre cuidados preventivos

A campanha Novembro Azul, dedicada à promoção da saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata, ganhou destaque nesta terça-feira, 25, com ações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nas unidades de Penedo.

A iniciativa visa quebrar tabus que ainda persistem quando o assunto é o cuidado masculino com a saúde, reforçando a importância da prevenção, informação e acolhimento. Diversas unidades de saúde promoveram palestras, rodas de conversa e atendimentos especiais aos usuários.

No PSF Cohab, a médica Amanda de Azevedo falou sobre a importância de exames preventivos e o acompanhamento regular com profissionais de saúde. Ela reforçou que o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, tem altas chances de cura, mas ainda esbarra na resistência de muitos homens em procurar atendimento.

“Neste Novembro Azul, nós pensamos com muito carinho nos homens porque, na maioria das vezes, é a mulher que traz para a consultas ou eles já chegam aqui quando estão muito doentes. E não é isso que nós queremos. Queremos que nossos usuários venham com saúde para se cuidarem cada vez mais porque a prevenção é a chave para um diagnóstico precoce, que pode significar alta taxa de cura”, destaca a Dra. Amanda de Azevedo.

Além da abordagem física, a ação também valorizou a parte emocional. O psicólogo Ihago Barros falou sobre a saúde mental masculina, destacando a importância de reconhecer e expressar sentimentos, atitude que ainda é vista como fragilidade por muitos. Barros ressaltou que o silêncio emocional pode agravar quadros de ansiedade, depressão e outros transtornos, e defendeu que buscar apoio psicológico deve fazer parte da rotina de cuidados.

“O Novembro Azul não é apenas sobre a prevenção ao câncer de próstata, é sobre o cuidado com o homem. Até hoje temos essa questão de que homem não sente. Não é sobre ser homem ou mulher, é sobre ser pessoa. A gente se estressa, temos problemas e muitas vezes o homem não pede ajuda, não traz essa conversa para sua companheira, porque ele acha que só ele pode resolver. Saúde mental precisa ser cuidada também”, afirma Ihago.

As ações da Secretaria de Saúde de Penedo serven ainda como alerta para que homens de todas as idades superem preconceitos e adotem uma postura mais ativa em relação à própria saúde. A mobilização reforça que prevenção é sinônimo de cuidado e que informação continua sendo a principal ferramenta para salvar vidas.

“Durante muitos anos, a saúde do homem foi tratada com silêncio, com resistência, com medo. Nosso papel, enquanto gestão, é justamente romper essas barreiras, levar informação com responsabilidade e acolher cada usuário que chega até nós. O Novembro Azul não é apenas uma campanha, é um chamado para que os homens entendam que cuidar da saúde é um ato de coragem, de amor próprio e de proteção à sua família. Aqui em Penedo, nossas equipes estão preparadas para orientar, acompanhar e garantir acesso ao diagnóstico precoce, porque sabemos que isso salva vidas”, ressallta a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Os sintomas do câncer de próstata costumam ser silenciosos em suas fases iniciais, mas, quando aparecem, geralmente envolvem alterações urinárias, como dificuldade para urinar, jato fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e aumento da frequência, especialmente à noite.

Em alguns casos, podem ocorrer dor pélvica persistente, presença de sangue na urina ou no sêmen e disfunção erétil. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da consulta médica ao primeiro sinal, pois o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.

por Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS