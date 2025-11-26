Denúncias na Santa Casa de Penedo: requerimento apresentado pelo vereador Cidoca não é aprovado

26 de novembro de 2025
Em sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Penedo, o vereador Alcides Andrade Neto (Cidoca) apresentou um requerimento solicitando junto ao Juiz de Direito Civil de Penedo com cópia para o Ministério Público de Alagoas que façam uma visita na Santa Casa de Misericórdia de Penedo e apure as denúncias que estão sendo feitas pelas mães dos bebês e familiares após registros de óbitos.

 

Após várias discussões em plenário entre os vereadores, o requerimento do Cidoca não foi aprovado pela bancada governista com a justificativa de que o documento apresentado feriu o regimento interno da Câmara.

 

 

por Redação

 

