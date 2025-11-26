Vereador Valdy Idalino apoio PL que cria o Dia da Consciência Negra em Penedo

26 de novembro de 2025
Durante sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Penedo, no ultimo dia 13 de novembro de 2025, representantes da sociedade quilombola de Penedo marcaram presença no plenário para falar sobre as comemorações da Consciência Negra.

 

O edil Valdy Idalino se solidarizou com os representantes da classe e enfatizou que irá apoiar junto com os colegas da Casa Legislativa para que seja aprovado o dia da Consciência Negra em Penedo.

 

“Quero parabenizar a todos que representam essa classe em Penedo e dizer que vocês terão meu apoiou incondicional no que for necessário”, disse Valdy Idalino.

 

 

 

por Redação

 

