Penedo sedia Copa Alagoas sub-11 no Estádio Alfredo Leahy
Seis equipes de futebol profissional e amador estarão em Penedo neste final de semana para iniciar a disputa da Copa Alagoas Sub-11. A competição tem apoio da Federação Alagoana de Futebol (FAF), com organização da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).
A primeira rodada acontece nesta sexta-feira, 28, e a segunda no sábado, 29, com a bola rolando no gramado do Estádio Alfredo Leahy, campo onde o centenário Sport Club Penedense é o mandante de seus jogos.
As partidas têm 25 minutos em cada tempo, com intervalo de 10 minutos. O regulamento prevê ainda três fases, com os times do mesmo grupo fazendo dois jogos entre si na primeira etapa.
O primeiro e o segundo colocado de cada grupo avança para as semifinais, disputadas em jogo único para serem conhecidos os times que irão disputar o título, no dia 06 de dezembro.
Todas as partidas da Copa Alagoas Sub-11 acontecem no Estádio Dr. Alfredo Leahy, sendo a equipe da Liga Desportiva representante de Penedo na competição que pode revelar futuros craques do esporte mais popular e disputado no Brasil.
Confira abaixo a tabela da 1ª fase da Copa Alagoas Sub-11
- Sexta-feira – 28 de novembro
14 horas – Liga Penedense x Agrimaq
15 horas – Agrimaq x M10-TZ
16 horas – M10-TZ x Liga Penedense
- Sábado – 29 de novembro
08 horas – Aliança x ASA
09 horas – CSA x Aliança
10 horas – ASA x CSA
