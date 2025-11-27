Penedo sedia Copa Alagoas sub-11 no Estádio Alfredo Leahy

Seis equipes de futebol profissional e amador estarão em Penedo neste final de semana para iniciar a disputa da Copa Alagoas Sub-11. A competição tem apoio da Federação Alagoana de Futebol (FAF), com organização da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

A primeira rodada acontece nesta sexta-feira, 28, e a segunda no sábado, 29, com a bola rolando no gramado do Estádio Alfredo Leahy, campo onde o centenário Sport Club Penedense é o mandante de seus jogos.

As partidas têm 25 minutos em cada tempo, com intervalo de 10 minutos. O regulamento prevê ainda três fases, com os times do mesmo grupo fazendo dois jogos entre si na primeira etapa.

O primeiro e o segundo colocado de cada grupo avança para as semifinais, disputadas em jogo único para serem conhecidos os times que irão disputar o título, no dia 06 de dezembro.

Todas as partidas da Copa Alagoas Sub-11 acontecem no Estádio Dr. Alfredo Leahy, sendo a equipe da Liga Desportiva representante de Penedo na competição que pode revelar futuros craques do esporte mais popular e disputado no Brasil.

Confira abaixo a tabela da 1ª fase da Copa Alagoas Sub-11

Sexta-feira – 28 de novembro

14 horas – Liga Penedense x Agrimaq

15 horas – Agrimaq x M10-TZ

16 horas – M10-TZ x Liga Penedense

Sábado – 29 de novembro

08 horas – Aliança x ASA

09 horas – CSA x Aliança

10 horas – ASA x CSA

Por Secom PMP com Assessoria SMES