Penedo sedia Copa Alagoas sub-11 no Estádio Alfredo Leahy

27 de novembro de 2025
0 58

Seis equipes de futebol profissional e amador estarão em Penedo neste final de semana para iniciar a disputa da Copa Alagoas Sub-11. A competição tem apoio da Federação Alagoana de Futebol (FAF), com organização da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

 

A primeira rodada acontece nesta sexta-feira, 28, e a segunda no sábado, 29, com a bola rolando no gramado do Estádio Alfredo Leahy, campo onde o centenário Sport Club Penedense é o mandante de seus jogos.

 

As partidas têm 25 minutos em cada tempo, com intervalo de 10 minutos. O regulamento prevê ainda três fases, com os times do mesmo grupo fazendo dois jogos entre si na primeira etapa.

 

O primeiro e o segundo colocado de cada grupo avança para as semifinais, disputadas em jogo único para serem conhecidos os times que irão disputar o título, no dia 06 de dezembro.

 

Todas as partidas da Copa Alagoas Sub-11 acontecem no Estádio Dr. Alfredo Leahy, sendo a equipe da Liga Desportiva representante de Penedo na competição que pode revelar futuros craques do esporte mais popular e disputado no Brasil.

 

Confira abaixo a tabela da 1ª fase da Copa Alagoas Sub-11

 

  • Sexta-feira – 28 de novembro 

 

14 horas – Liga Penedense x Agrimaq

15 horas – Agrimaq x M10-TZ

16 horas – M10-TZ x Liga Penedense

 

  • Sábado – 29 de novembro 

 

08 horas – Aliança x ASA

09 horas – CSA x Aliança

10 horas – ASA x CSA

 

 

 

Por Secom PMP com Assessoria SMES

27 de novembro de 2025
0 58

Artigos relacionados

Quatro suspeitos de tráfico e crime organizado são presos em operação em Penedo

27 de novembro de 2025

Prefeitura de Penedo atende mais de 1.200 gestantes com Programa Cegonha Penedense

27 de novembro de 2025

Dez são presos em operação de combate à violência contra a mulher em Alagoas

25 de novembro de 2025

Novembro Azul: Secretaria de Saúde de Penedo orienta homens sobre cuidados preventivos

25 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo