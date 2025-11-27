Prefeitura de Penedo atende mais de 1.200 gestantes com Programa Cegonha Penedense

Esta quinta-feira (27) marcou mais uma etapa importante do Programa Cegonha Penedense, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) voltada ao acolhimento e assistência às gestantes.

Ao todo, 70 futuras mães que fazem o pré-natal nos postos de saúde do município receberam enxoval completo para bebê, reforçando o compromisso da Prefeitura de Penedo com a qualidade do cuidado materno-infantil.

Com as entregas realizadas nesta quinta, o Cegonha Penedense alcança a marca de 1.213 kits distribuídos, beneficiando famílias de todas as comunidades e garantindo mais segurança e tranquilidade ao período gestacional.

“Esse é um momento muito sensível para todas as gestantes. Por isso que esse programa é importante, porque ele garante toda a assistência necessária nesse momento tão delicado na vida da mulher. Algumas pessoas só sabem criticar e não vêem todo o trabalho da secretaria de saúde, com programas como esse para a população. O Prefeito Ronaldo Lopes e eu só temos que agradecer e parabenizar pelo trabalho de Waninna e toda sua equipe para tornar esses momentos possíveis”, declarou o prefeito em exercício, Valdinho Monteiro.

Desde seu lançamento, em agosto de 2023, ainda no primeiro mandato de Ronaldo Lopes, o programa se consolida como uma das principais políticas públicas de atenção às gestantes.

Os kits do Cegonha Penedense são compostos por itens essenciais para os primeiros meses de vida do bebê, enxoval indispensável, especialmente para mulheres em situação de maior vulnerabilidade social. Além disso, o programa do reforça o vínculo entre gestantes e a rede de atenção básica, incentivando o acompanhamento pré-natal e o acesso aos serviços de saúde.

“Quero agradecer ao prefeito Ronaldo Lopes, ao vice Valdinho e também a minha equipe que sempre tornam essas entregas possíveis. E quero agradecer a todas as gestantes porque elas cumpriram o pré-natal e realizaram todo o acompanhamento na nossa rede, O programa não é só entrega de kits, ele traz todo esse apoio às gestantes, inclusive no encaminhamento para grávidas de alto risco”, pontuou a secretária de Saúde, Waninna Mendonça.

A Santa Casa de Penedo também participou do Cegonha Penedense, reforçando seu compromisso com a saúde materna no município. Durante a ação, o diretor Samir Ferrari conversou diretamente com as gestantes, esclareceu dúvidas sobre o processo de parto na instituição e apresentou informações importantes sobre os cuidados disponíveis, fortalecendo a confiança das futuras mães no atendimento.

“Estamos aqui para mostrar resultados e trazer mais tranquilidade para as grávidas. Não é momento de apreensão com tanta fake news, é um momento de acolhimento e por isso viemos aqui mais uma vez”, destacou Samir.

Para finalizar, foi realizada uma dinâmica especial, presenteando a mamãe que acertava a pergunta com um brinde. A Secretaria da Mulher da Prefeitura de Penedo também colaborou, oferecendo acolhimento e serviços especiais às participantes. Entre as ações da SEMU, destaque para a tradicional pintura na barriga, que valoriza o momento da gestação e proporciona uma experiência afetiva e marcante para as gestantes.

O Programa Cegonha Penedo continua de forma regular, com novas entregas previstas para os próximos meses, assegurando que cada mulher atendida pelo município receba não apenas o enxoval, mas também o acolhimento necessário para uma gestação mais tranquila, segura e humanizada.

Por Assessoria SMS