Quatro suspeitos de tráfico e crime organizado são presos em operação em Penedo

Quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e crime organizado foram presos nesta quinta-feira (27) em uma operação realizada em Penedo, no Baixo São Francisco de Alagoas. As prisões ocorreram durante o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), durante as diligências, foram apreendidos 850 papelotes de cocaína e uma quantidade de maconha, materiais que, segundo a polícia, reforçam a atuação do grupo no comércio de entorpecentes na região.

A ação contou com a participação da DPJ3, da equipe da DRACCO, da Delegacia de Homicídios da 7ª DRP, além de equipes policiais de São Miguel dos Campos e Arapiraca, em uma atuação integrada para desarticular atividades criminosas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar informações sobre a estrutura do grupo criminoso.

Fonte: CadaMinuto Com Ascom PCAL