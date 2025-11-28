Credenciamento de ambulantes para a Festa de Bom Jesus dos Navegantes 2026 inicia na próxima segunda (1) em Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria (SEDECIN), informa que está aberto o Chamamento Público para credenciamento de comerciantes interessados em atuar como ambulantes durante a tradicional Festa de Bom Jesus dos Navegantes 2026.

O Edital de Chamada Pública nº 003/2025 regulamenta todo o processo, garantindo organização, segurança e condições adequadas ao comércio eventual durante o evento religioso e cultural mais simbólico da cidade.

As inscrições acontecerão no período de 01 a 05 de dezembro de 2025, das 8h às 12h, seguindo as seguintes etapas:

De 01 a 03 de dezembro: credenciamento exclusivo para ambulantes já atuantes no município de Penedo

• Nos dias 04 e 05 de dezembro: credenciamento para comerciantes de outras localidades

Os interessados devem apresentar os documentos exigidos no edital diretamente na sede da SEDECIN, localizada na Rua Sete de Setembro, 116, Centro Histórico (vizinho ao Hotel São Francisco).

De acordo com a Secretaria, o chamamento garante a regularização das atividades durante a festa, proporcionando melhor controle, organização dos espaços e fortalecimento da economia local, especialmente para os empreendedores que dependem do período festivo para ampliar sua renda.

Todas as orientações, critérios e exigências constam no edital.

003-2025-EDITAL-BOM-JESUS

