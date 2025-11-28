Homem é preso acusado de matar o próprio irmão em Igreja Nova

28 de novembro de 2025
0 67
Reprodução/PC-AL

A Polícia Civil de Alagoas prendeu, nesta quinta-feira (27), em Penedo, interior do estado, um homem suspeito de homicídio qualificado contra o próprio irmão. O crime ocorreu no povoado Cabo do Párty, em Igreja Nova, quando a vítima conversava na porta de casa e foi atingida por três tiros de arma de fogo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O homicídio aconteceu em 12 de junho de 2025.

 

Segundo o delegado Maurício Cruz, desde então, a Delegacia de Homicídios da 7ª Região realizou diligências para localizar o criminoso. Ainda de acordo com a autoridade policial, informações foram repassadas pela polícia, de que ele estava escondido em Penedo e, após buscas, efetuou a prisão.

 

O homem está à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.

 

O delegado Maurício destacou que a prisão atendeu a uma demanda da comunidade do povoado Cabo do Párty, que considerada pacata ficou impactada com o crime cometido contra o próprio irmão.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

28 de novembro de 2025
0 67

Artigos relacionados

Credenciamento de ambulantes para a Festa de Bom Jesus dos Navegantes 2026 inicia na próxima segunda (1) em Penedo

28 de novembro de 2025

Mais dois munícipios de AL entram em situação de emergência por estiagem

28 de novembro de 2025

Quatro suspeitos de tráfico e crime organizado são presos em operação em Penedo

27 de novembro de 2025

Penedo sedia Copa Alagoas sub-11 no Estádio Alfredo Leahy

27 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo