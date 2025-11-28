Homem é preso acusado de matar o próprio irmão em Igreja Nova

Homem é preso acusado de matar o próprio irmão em Igreja Nova

A Polícia Civil de Alagoas prendeu, nesta quinta-feira (27), em Penedo, interior do estado, um homem suspeito de homicídio qualificado contra o próprio irmão. O crime ocorreu no povoado Cabo do Párty, em Igreja Nova, quando a vítima conversava na porta de casa e foi atingida por três tiros de arma de fogo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O homicídio aconteceu em 12 de junho de 2025.

Segundo o delegado Maurício Cruz, desde então, a Delegacia de Homicídios da 7ª Região realizou diligências para localizar o criminoso. Ainda de acordo com a autoridade policial, informações foram repassadas pela polícia, de que ele estava escondido em Penedo e, após buscas, efetuou a prisão.

O homem está à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.

O delegado Maurício destacou que a prisão atendeu a uma demanda da comunidade do povoado Cabo do Párty, que considerada pacata ficou impactada com o crime cometido contra o próprio irmão.

Fonte: G1/AL