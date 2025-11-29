Mulher é presa por suposto furto de óculos no Aeroporto Zumbi dos Palmares
Uma mulher de 36 anos foi presa na madrugada deste sábado (29) suspeita de furtar um par de óculos no valor R$ 3 mil de uma loja dentro do Aeroporto Zumbi dos Palmares, na Região Metropolitana de Maceió . A mulher foi solta em audiência de custódia na manhã de hoje depois de pagar fiança.
Conforme a polícia, ela é natural de São Paulo e foi detida de posse do objeto dentro de um avião com destino ao Rio de Janeiro.
De acordo com a Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), a mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança realizando o crime na área de embarque.
“Após ser cientificada pelos funcionários da loja, a equipe da DPTur/Aeroporto identificou que a mulher, natural de São Paulo, já havia embarcado em um voo para o aeroporto Galeão/RJ”, explica a delegacia.
Com o apoio da Polícia Federal e colaboração da administradora do aeroporto e da companhia aérea, a PCAL abordou a passageira, retirando-a da aeronave.
Presa por furto, ela foi levada por uma guarnição da Polícia Militar para a Central de Flagrantes, onde foram realizadas as providências cabíveis.
Fonte: G1/AL