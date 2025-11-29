Mulher é presa por suposto furto de óculos no Aeroporto Zumbi dos Palmares

Uma mulher de 36 anos foi presa na madrugada deste sábado (29) suspeita de furtar um par de óculos no valor R$ 3 mil de uma loja dentro do Aeroporto Zumbi dos Palmares, na Região Metropolitana de Maceió . A mulher foi solta em audiência de custódia na manhã de hoje depois de pagar fiança.