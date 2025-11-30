Penedo ganha visibilidade em exposição criativa no Distrito Federal

30 de novembro de 2025
Penedo ganha destaque na exposição Territórios Criativos do Brasil para o Mundo, em exibição em Brasília, no Shopping Pátio Brasil, onde cerca de 700 mil pessoas circulam por mês, ampliando o alcance e a visibilidade da mostra.

 

A exposição apresenta iniciativas que conectam cultura, desenvolvimento urbano e inovação, reforçando o papel estratégico da economia criativa no país.

 

A exposição permanece no Shopping Pátio Brasil até 20 de dezembro. Logo após, seguirá em itinerância pelos shoppings e espaços culturais do Distrito Federal até março de 2026.

 

No espaço dedicado a Penedo, o público tem a oportunidade de conhecer aspectos que traduzem sua identidade criativa, desde paisagens que simbolizam o território até elementos que evidenciam seu potencial turístico, cultural e sua relevância como cenário para produções audiovisuais.

 

A participação reforça a atuação de Penedo na Rede de Cidades Criativas da UNESCO e reafirma o compromisso do município com iniciativas que impulsionam o desenvolvimento local por meio da criatividade.

 

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, participar da exposição é uma oportunidade valiosa para ampliar a presença de Penedo em espaços de projeção nacional e fortalecer a divulgação do município.

 

“Cada vez que apresentamos nosso município em iniciativas como a exposição ‘Territórios Criativos do Brasil para o Mundo’, fortalecemos nossa posição na rede de cidades que usam a criatividade como motor de desenvolvimento. Projetamos, com muita visibilidade, Penedo como destino criativo”, destacou o secretário.

 

 

 

Por Asssessoria Seture

 

