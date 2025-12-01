Inmet emite alerta de baixa umidade para 16 municípios de Alagoas

1 de dezembro de 2025
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (1), um aviso de perigo potencial para baixa umidade válido para 16 municípios de Alagoas. O alerta começou às 11h deste domingo (30) e segue até as 18h de terça-feira (2).

Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

As orientações incluem beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios incluídos no alerta

 

 

 

 

  1. Água Branca
  2. Canapi
  3. Carneiros
  4. Delmiro Gouveia
  5. Inhapi
  6. Maravilha
  7. Mata Grande
  8. Olho d’Água do Casado
  9. Ouro Branco
  10. Pão de Açúcar
  11. Pariconha
  12. Piranhas
  13. Poço das Trincheiras
  14. Santana do Ipanema
  15. São José da Tapera
  16. Senador Rui Palmeira

 

 

 

1 de dezembro de 2025
