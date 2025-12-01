Inmet emite alerta de baixa umidade para 16 municípios de Alagoas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (1), um aviso de perigo potencial para baixa umidade válido para 16 municípios de Alagoas. O alerta começou às 11h deste domingo (30) e segue até as 18h de terça-feira (2).
Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
As orientações incluem beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Municípios incluídos no alerta
- Água Branca
- Canapi
- Carneiros
- Delmiro Gouveia
- Inhapi
- Maravilha
- Mata Grande
- Olho d’Água do Casado
- Ouro Branco
- Pão de Açúcar
- Pariconha
- Piranhas
- Poço das Trincheiras
- Santana do Ipanema
- São José da Tapera
- Senador Rui Palmeira
Fonte: G1/AL