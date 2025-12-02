Dezembro Vermelho: Prefeitura de Penedo disponibiliza testes rápidos de HIV nos postos de saúde

Com a chegada do Dezembro Vermelho, campanha nacional dedicada à prevenção do HIV e à conscientização sobre a AIDS, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensifica ações em Penedo para ampliar o acesso à testagem e ao acompanhamento das pessoas que vivem com o vírus.

A iniciativa reforça a necessidade de diagnóstico precoce, fundamental para o início rápido do tratamento e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Os testes rápidos para detecção do HIV estão disponíveis em todos os postos da Secretaria de Saúde de Penedo, de forma gratuita. O resultado fica pronto em poucos minutos, e todo o processo é conduzido por equipes treinadas para garantir acolhimento, orientação e encaminhamento adequado em caso de resultado reagente.

Um ponto fundamental é a garantia do sigilo das informações e dos resultados, conforme previsto em lei, assegurando que qualquer pessoa faça o exame com segurança e confidencialidade. A garantia legal de privacidade é um dos pilares que incentivam a população a procurar o diagnóstico, sem medo de exposição.

A campanha também reforça a importância da prevenção combinada com o uso de preservativos, testagem regular, profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP) e garante o encaminhamento para o tratamento contínuo para pessoas vivendo com HIV, o que contribui para reduzir novas infecções e controlar a transmissão.

Além de destacar os avanços no tratamento, que permitem qualidade de vida às pessoas que vivem com HIV, e lembra que informação correta e acesso aos serviços de saúde são essenciais para controlar a transmissão e proteger toda a comunidade.

“Em Penedo, trabalhamos para que a prevenção e o cuidado cheguem a todos. O Dezembro Vermelho reforça a importância da testagem, do diagnóstico precoce e do acolhimento sem julgamento. Nossas unidades oferecem testes rápidos com total sigilo, e a Sala da Diversidade garante um espaço seguro e acolhedor para quem precisa de orientação, prevenção e tratamento. Cuidar da saúde é um compromisso de cada um de nós e estamos aqui para apoiar esse caminho”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

A Prefeitura de Penedo tem mantido um trabalho constante de cuidado com a população, ampliando o acesso aos serviços de saúde e fortalecendo ações educativas durante todo o ano. Prova disso foi a criação da Sala da Diversidade no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes, espaço destinado às pessoas que não se sentem à vontade em ir ao posto de saúde. Lá é realizado testes rápidos, distribuição de preservativos, consultas e distribuição de medicamentos.

A sala funciona todas as quartas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h e para dúvidas e agendamentos, podem mandar mensagens no telefone (82) 99155.2296.

Neste Dezembro Vermelho, o chamado é para que todos façam sua parte: buscar informação, prevenir e, principalmente, realizar o teste. O diagnóstico precoce salva vidas e cuidar da saúde é um compromisso de toda a comunidade.

Por Assessoria SMS