Prefeitura lança site do Bom Jesus 2026 com sistema moderno de hospedagens integrado

A maior celebração de fé, cultura e música do Baixo São Francisco já tem data marcada e, agora, um endereço digital à altura de sua grandiosidade. A Prefeitura de Penedo, demonstrando mais uma vez sua capacidade de aliar tradição e inovação tecnológica, lançou nesta segunda, 01, o site oficial da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2026.

O evento que acontecerá entre os dias 04 e 11 de janeiro promete entrar para a história não apenas pela programação de peso, mas pela organização impecável promovida pela gestão municipal.

Com a cidade vivendo um “boom” turístico sem precedentes e a rede hoteleira quase sempre registrando 100% de ocupação próxima ao evento, a gestão Inovação e Crescimento agiu rápido.

Dentro do novo portal, foi criado o Aluga Penedo, uma ferramenta inteligente que conecta moradores que desejam alugar suas casas a turistas que buscam hospedagem.

O site oficial pode ser acessado através do link https://pene.do/bomjesus e a plataforma de hospedagem em https://pene.do/alugapenedo.

Tecnologia a serviço da economia local

A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM) e interligada a Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), coloca Penedo na vanguarda das cidades inteligentes.

O portal reúne em um só lugar a programação artística, religiosa, cultural e esportiva, além de mapas de localização e transmissão ao vivo.

Para o Secretário Municipal de Comunicação, Kim Emmanuel, o lançamento reflete o perfil arrojado da administração.

“A missão da Secretaria de Comunicação, sob a diretriz da nossa gestão, é encurtar distâncias e facilitar a vida do cidadão e do turista. Criamos um ecossistema digital onde a informação chega rápido e com qualidade. O site do Bom Jesus e o Aluga Penedo não são apenas páginas na internet, são ferramentas de desenvolvimento econômico que colocam nossa festa no patamar dos maiores eventos do Brasil.” destaca o secretário Kim Emmanuel.

Aluga Penedo: Oportunidade de rendaextra

O grande diferencial deste ano é o Aluga Penedo. Diante da procura massiva todos os anos, que lota hotéis e pousadas, a Prefeitura criou uma vitrine oficial e segura para o aluguel de temporada.

A plataforma permite que os penedenses cadastrem seus imóveis (casas, quartos ou apartamentos), descrevam comodidades como Wi-Fi e ar-condicionado, e negociem diretamente pelo WhatsApp, sem intermediários.

O Secretário de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, destacou a expectativa de recorde de público em 2026. A procura já indica lotação máxima no período do evento. Por isso, a prefeitura se antecipou com ferramentas como o Aluga Penedo, que organizam a oferta de hospedagens e garantem que possamos bem receber os turistas, fortalecendo ainda mais Penedo como referência em acolhimento.

Acesse agora mesmo https://pene.do/bomjesus, confira todos os detalhes e, se você é morador, não perca tempo: cadastre seu imóvel no Aluga Penedo e faça parte deste sucesso. A Prefeitura de Penedo segue trabalhando para fazer da edição 2026 a maior de todos os tempos.

