Homicídio qualificado: polícia indicia médica por morte de ex-marido em Arapiraca

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL), por meio da Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DHA), descartou a tese de legítima defesa e concluiu as investigações sobre o homicídio do médico Alan Carlos de Lima Cavalcante, morto por disparo de arma de fogo em Arapiraca, em 16 de novembro.

A autora do crime, sua ex-esposa, também médica, foi presa em flagrante horas depois, em Maceió. A investigação resultou no indiciamento por homicídio qualificado pela motivação fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com o delegado Everton Gonçalves, da Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DHA), as imagens das câmeras de segurança e a própria confissão da investigada deixaram clara a autoria delitiva e o intuito homicida. A alegação de legítima defesa feita pela suspeita durante o interrogatório não encontrou respaldo nos elementos colhidos ao longo da investigação.

A investigação também levou em consideração o histórico de conflitos entre o casal, incluindo processos judiciais, denúncias e acionamentos da Patrulha Maria da Penha. Apesar de tais circunstâncias demonstrarem um contexto de tensão e possível temor por parte da investigada, o delegado reforça que nada disso justificaria a reação extrema de tirar a vida da vítima.

Além disso, não há registros de que Alan Carlos tenha descumprido medidas protetivas impostas pela Justiça há mais de um ano, inclusive no dia dos fatos, quando se dirigiu ao local apenas para entregar um bolo à filha, mantendo distância da residência da suspeita.

O inquérito agora segue para o Ministério Público, que poderá solicitar novas diligências, oferecer denúncia ou pedir o arquivamento do caso.

O caso

O médico Alan Carlos de Lima Cavalcante foi assassinado a tiros no dia 16 de novembro, dentro de um carro estacionado em frente à Unidade Básica de Saúde do Sítio Capim (UBS), na zona rural de Arapiraca, Agreste de Alagoas.

A autora do crime é a ex-esposa dele, também médica, presa horas depois na avenida Fernandes Lima, em Maceió com a arma usada no homicídio.

Fonte: G1/AL