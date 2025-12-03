Penedo apresenta ao Brasil seus avanços como Destino Turístico Inteligente em encontro nacional realizado em São Luís-MA

Penedo participou do Encontro Nacional do Turismo Futuro Brasil, realizado em São Luís (MA), ocasião em que apresentou ao país os avanços alcançados na consolidação do município como Destino Turístico Inteligente (DTI).

O evento reuniu os 12 destinos que integram o Programa Turismo Futuro Brasil (TFB), iniciativa do Sebrae Nacional realizada em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e executada pela GKS Inteligência Territorial.

O encontro marcou o encerramento de dois anos de uma jornada colaborativa voltada ao fortalecimento de estratégias que unem inovação, sustentabilidade, acessibilidade e valorização das identidades locais.

Representando Penedo, o secretário de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, apresentou os principais avanços do município dentro dos eixos estratégicos DTI, como Acessibilidade, Segurança, Governança e Inovação.

Em uma graduação de um a cinco, o cenário inicial de maturidade de Penedo, em 2023, era de 3,25. Graças ao trabalho liderado desde o primeiro mandato do prefeito Ronaldo Lopes, a cidade alcançou 4,08 em 2025, evolução acima de 3,85 projetado para o processo.

Entre as iniciativas implantadas estão os projetos Destino Penedo Acessível, ampliando a inclusão e a experiência de pessoas com deficiência; Alô Turista, canal direto de interação com visitantes; os resultados do sistema de sensorização instalado em pontos turísticos, que permite monitorar fluxo e aprimorar decisões; e conquistas como o Prêmio Prefeito Inovador, recebido por Ronaldo Lopes durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes.

Os próximos passos da Cidade Criativa da Unesco também foram apresentados, como projetos que envolvem realidade virtual e inteligência artificial, integrando tecnologia e patrimônio cultural para qualificar a vivência de turistas e visitantes.

“Penedo chega ao encontro com resultados sólidos e reconhecidos nacionalmente. Compartilhar nossos avanços em um evento desse porte reforça que estamos no caminho certo e consolida, cada vez mais, a nossa cidade como um Destino Turístico Inteligente. Essa jornada é coletiva, construída com planejamento, profissionalismo, tecnologia e muita parceria”, destacou o secretário Jair Galvão.

A apresentação reforça a visão de futuro do município que se consolida como um Destino Turístico Inteligente, cidade que valoriza e protege sua história, cultura e meio ambiente, aposta na tecnologia como base para a inovação, incentiva a criatividade para fortalecer o empreendedorismo e prioriza a inclusão como caminho para o desenvolvimento local.

Por Assessoria Seturec Penedo