Projeto de lei define nome de Hélio Nogueira Lopes para a ponte Penedo–Neópolis

Segunda, 2 de dezembro de 2025, o senador Renan Calheiros anunciou no Senado que o projeto de lei que dá nome à ponte que interligará os estados de Alagoas e Sergipe, conectando os municípios de Penedo (AL) e Neópolis (SE), será sancionado como Hélio Nogueira Lopes.

Segundo o senador, a homenagem reconhece a “trajetória de intensa dedicação ao serviço público e à comunidade, em especial, no município de Penedo”.

A aprovação aconteceu na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, por meio do Projeto de Lei 1.572/2024, de autoria do deputado federal Luciano Amaral (PV-AL). Como a votação foi terminativa, o texto segue diretamente para sanção presidencial, caso não haja recurso para votação em Plenário.

A ponte sobre o Rio São Francisco, que unirá Penedo e Neópolis pela rodovia BR-349, é considerada um marco para o desenvolvimento regional. A travessia vai facilitar o transporte, fortalecer a mobilidade, impulsionar relações sociais e comerciais entre os dois estados e integrar de forma mais ágil comunidades situadas nas margens do rio.

As obras já estão em ritmo acelerado e a expectativa é de conclusão até o final do primeiro semestre de 2026. Quando estiver pronta, a ponte representará não apenas um avanço na infraestrutura, mas também um elo concreto de progresso, integração e potencial socioeconômico para nosso município e região do Baixo São Francisco.

A notícia foi celebrada com entusiasmo pelos penedenses, que veem com orgulho o nome de um filho da terra eternizado em uma obra de grande relevância histórica e social.

Quem foi Hélio Nogueira Lopes

Hélio Nogueira Lopes nasceu em Penedo, em 10 de novembro de 1922. Médico pediatra, ele atuou por muitos anos como provedor da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, sendo também secretário de Saúde e Serviço Social, deputado estadual por três mandatos e prefeito de Penedo entre 1956 e 1961.

Ao longo de sua vida, dedicou-se com afinco à medicina e ao serviço público, deixando um legado marcado por compromisso, ética e amor à comunidade. Mesmo após encerrar sua vida política, manteve uma atuação constante em prol de Penedo e da região.

O batismo da ponte com seu nome representa reconhecimento a quem dedicou vida inteira à cidade, à saúde pública e ao bem-estar da população.

Fonte: SECOM/PMP