Abertura do Penedo Luz acontece neste domingo, 07. Confira programação aqui!

A única Cidade Criatiova da Unesco em Alagoas está pronta para um dos períodos mais especiais do ano. Neste domingo, 07, começa a programação do Penedo Luz, evento que transforma ruas, praças e prédios históricos em cenários iluminados, cheios de magia e encantamento.

As atividades com acesso gratuito do público começam às 17 horas, com o tradicional cortejo natalino, e abertura oficial do evento às 19 horas, na Praça 12 de Abril, em uma noite pensada para emocionar penedenses, turistas e visitantes.

O cortejo sairá do Cine Penedo e vai percorrer parte do Centro Histórico, até a orla, marcando o início das celebrações do Penedo Luz 2025, levando o clima natalino para as principais ruas e avenidas da cidade.

A programação reúne apresentações locais, entre elas a Fanfarrinha de Natal, do Maestro Douglas; o balé da Secretaria Municipal de Educação (SEMED); a Jardineira de Natal, com a Tia Estrela; e a Banda do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas.

Entre os momentos mais aguardados está o espetáculo natalino “Uma Estrela de Natal”, protagonizado por atores e atrizes penedenses, seguido pelo emocionante acendimento das luzes, que transforma Penedo em um verdadeiro cartão-postal.

A partir desse instante, a Vila Mágica, com roda-gigante e carrossel gratuitos, e a Casinha do Papai Noel, com distribuição de presentes, também estarão abertas ao público.

Outro destaque é a chegada do Papai Noel, às 18h30. O bom velhinho faz sua entrada triunfal navegando pelo Rio São Francisco, desembarcando no Porto das Balsas, um dos momentos mais esperados por crianças e adultos.

O Penedo Luz segue até o dia 28 de dezembro, com uma programação repleta de atrações culturais, apresentações musicais, atividades temáticas e espaços voltados ao lazer e à convivência familiar.

Durante todo o mês, a cidade fica ainda mais acolhedora, iluminada e preparada para receber moradores e turistas em um clima de encanto, tradição e energia natalina.

O evento é uma realização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e da Associação de Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), em parceria com as secretarias municipais de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e Educação (SEMED).

Em breve, a programação completa poderá ser vista no link: https://destinopenedo.com.br/penedo-luz-2025/.

Abaixo, a programação da abertura do Penedo Luz 2025

DOMINGO, 07 DE DEZEMBRO — PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA

17h30 – Cortejo Natalino

18h30 – Chegada do Papai Noel no Porto das Balsas 19h00 – Espetáculo “Uma Estrela de Natal”

19h30 – Acendimento das Luzes de Natal

19h30 – Abertura da Vila Mágica, Fanfarrinha de Natal e Balé da SEMED

19h30 – Abertura da Casinha do Papai Noel com distribuição de presentes

19h30 às 21h30 – Jardineira de Natal com a Tia Estrela

20h30 – Banda do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC