Penedo se destaca em gestão pública entre municípios de AL, aponta IBGE

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2024, divulgada pelo IBGE, revela que Penedo está entre os municípios alagoanos que mais avançaram na organização administrativa de políticas públicas estruturantes, com destaque em áreas como igualdade racial, habitação e agropecuária.

O levantamento mostra que 74 dos 102 municípios de Alagoas, equivalente a 72,55%, ainda não dispõem de estrutura específica para políticas de promoção da igualdade racial. Nesse cenário, Penedo figura em um grupo restrito de cidades que já contam com setor responsável pela temática na gestão municipal, ainda que vinculado a outra secretaria, garantindo que ações sejam desenvolvidas com direcionamento e acompanhamento permanente.

A Munic identificou que apenas Pariconha, no sertão do estado, possui secretaria exclusiva para igualdade racial. Em outras cidades de médio porte, como Arapiraca, União dos Palmares, Palmeira dos Índios e Penedo, o tema já faz parte da estrutura pública, o que representa avanço direto no fortalecimento de políticas de inclusão e combate ao racismo.

No campo da habitação, o estudo mostra que muitos municípios atuam de forma pontual e dependente de programas federais. Penedo, ao lado das maiores cidades do estado, como Maceió e Arapiraca, apresentou políticas estruturadas e plano habitacional municipal, fundamentais para garantir moradia digna e planejamento urbano sustentável.

Além disso, Penedo também se destaca pela atuação contínua no apoio ao produtor rural. Conforme a pesquisa, a maior parte dos municípios possui órgão para agropecuária, mas com capacidades técnicas distintas. No caso de Penedo, as ações permanentes de fortalecimento da produção local reforçam o compromisso com o desenvolvimento econômico e o campo, alinhadas à modernização dos serviços públicos.

Outro ponto analisado pela Munic foi a informatização da gestão e a implantação de unidades de controle interno, iniciativas em expansão no estado e que encontram maior consolidação em municípios com administração mais estruturada, como Penedo.

Para a supervisora da pesquisa em Alagoas, Carla Rodrigues, os dados evidenciam desigualdades entre os municípios. Segundo ela, o nível de institucionalização das políticas públicas varia conforme o porte populacional, estrutura administrativa e disponibilidade de profissionais qualificados, refletindo diferentes capacidades de gestão ao longo do território alagoano.

Os resultados mostram que, apesar dos desafios comuns ao cenário municipal brasileiro, Penedo segue fortalecendo sua capacidade administrativa com planejamento, estratégia e evolução contínua dos serviços públicos, contribuindo para melhores condições de vida para a população.

Fonte: SECOM/PMP