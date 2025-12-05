Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada em Maceió

O influenciador Babal Guimarães foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a então namorada, a influenciadora Karla Lessa, em Maceió. As imagens foram registradas no dia 28 de novembro e divulgadas nesta quinta-feira (4).

O vídeo mostra o casal discutindo na porta de um prédio, quando Babal puxa os cabelos e dá um tapa no rosto de Karla. Após a divulgação das imagens, Karla apagou das redes sociais as fotos em que aparecia com o influenciador. A conta dele estava indisponível até a publicação desta matéria.

Babal já havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas por lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a ex-companheira Emily Garcia.

Em entrevistas anteriores, Lucas Guimarães, irmão de Babal e ex-marido de Carlinhos Maia, afirmou que o irmão muda de comportamento quando consome bebida alcoólica e que a família nunca apoiou as atitudes dele. “Estou tão chocado quanto o Brasil”, declarou.

A delegada Ana Luiza Nogueira, da Polícia Civil, informou por meio da assessoria que irá se manifestar sobre o caso nesta sexta-feira (5), no Complexo de Delegacias Especializadas, no bairro de Mangabeiras. Apesar das imagens, a vítima não registrou boletim de ocorrência até a última atualização do g1, mas a polícia iniciou procedimento após a repercussão.

As partes não foram localizadas, e o espaço do g1 permanece aberto para manifestação.

Fonte: G1/AL