Penedense apresenta elenco para 2026 e mira competições estaduais e nacionais

O Sport Club Penedense abriu oficialmente, nesta quinta-feira (4), a temporada 2026 com a apresentação do elenco que irá defender o clube nas competições estaduais e nacionais do próximo ano. O evento contou com a presença do presidente Aerton Reis, do técnico Alyson Dantas, do prefeito em exercício de Penedo, Valdinho Monteiro, além de membros da comissão técnica e do elenco completo do alvirrubro ribeirinho.

Clube mais antigo de Alagoas, o Penedense inicia 2026 com três grandes desafios no calendário esportivo: o Campeonato Alagoano, a Copa Alagoas e a Copa do Brasil. Segundo a diretoria, o planejamento da temporada foi elaborado para montar um grupo competitivo, capaz de honrar a história do clube e elevar o nome de Penedo no cenário nacional.

Confiança no elenco e preparação intensa

Durante a apresentação, o técnico Alyson Dantas destacou a qualidade dos jogadores e demonstrou otimismo com o desempenho do time ao longo da temporada.

“Eu acredito muito nesse grupo. Mesmo nos primeiros trabalhos, já deu para ver que temos jogadores de muita qualidade. Nossa meta é formar uma equipe equilibrada, comprometida e preparada para encarar cada desafio da temporada”, afirmou.

O preparador físico Rodrigo Albuquerque também falou sobre o início dos trabalhos e os objetivos para 2026. Ele ressaltou que a manutenção do padrão físico — considerado um diferencial do Penedense nos últimos anos — será um dos principais desafios do departamento.

Rodrigo destacou ainda o apoio da diretoria, que garante alojamento de qualidade, alimentação adequada e suplementação completa aos atletas, fatores essenciais para o rendimento da equipe durante as competições.

Lideranças celebram novo ciclo

O prefeito em exercício de Penedo, Valdinho Monteiro, participou da solenidade e celebrou o início de uma nova fase para o clube.

“Que essa temporada seja marcada por superação, união e muita garra! Toda sorte ao elenco, que cada jogo seja jogado com o coração e pelo orgulho de representar Penedo”, declarou.

O presidente Aerton Reis reforçou o papel histórico do Penedense e destacou a responsabilidade da diretoria na montagem do elenco.

“Estamos iniciando 2026 com um elenco montado com responsabilidade e com a certeza de que vamos competir em alto nível. O Penedense carrega uma história centenária e o compromisso de representar Penedo com orgulho. Nosso objetivo é entregar um time aguerrido, que honre nossa torcida e faça jus ao nome do clube mais antigo de Alagoas.”

União em campo

Um dos líderes do elenco, o meia Didira, também deixou sua mensagem ao grupo, ressaltando a importância da união para alcançar os objetivos do clube em 2026.

Segundo o jogador, “o sucesso virá do comprometimento coletivo, onde cada atleta depende do outro para que todos alcancem as vitórias desejadas”.

Expectativas renovadas para 2026

Com um elenco estruturado, comissão técnica alinhada e o apoio da torcida ribeirinha, o Sport Club Penedense inicia sua jornada em 2026 com grandes expectativas. A missão do clube mais antigo de Alagoas é enfrentar uma temporada de desafios, dedicação e, acima de tudo, orgulho para o futebol penedense.

