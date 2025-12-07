Prefeitura de Penedo compartilha ações e avanços do turismo com trade turístico de Araripina/PE

7 de dezembro de 2025
0 91

O município de Penedo recebeu uma missão técnica formada por atores do trade turístico de Araripina, em Pernambuco. A visita teve como propósito conhecer de perto iniciativas consolidadas, experiências bem-sucedidas e políticas públicas que vêm fortalecendo o turismo penedense e posicionando a cidade como referência regional.

 

A programação começou com um city tour guiado pelo Centro Histórico, passando por importantes pontos turísticos como o Chalé dos Loureiros, Theatro Sete de Setembro, Praça Barão de Penedo, Vila Primavera e o Galpão Zureta. O grupo também visitou o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde acompanhou o funcionamento do equipamento e a atuação da equipe na recepção de visitantes. Durante o percurso, os participantes vivenciaram o artesanato penedense e experimentaram a gastronomia local.

 

O momento central da missão ocorreu no Sebrae Penedo. Na ocasião, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), apresentou um panorama abrangente das ações estratégicas que vêm conduzindo o desenvolvimento do setor. A equipe da SETUREC detalhou iniciativas como o Alô Turista, o Turismo do Saber, o Cores de Penedo, além dos avanços conquistados no Destinos Turísticos Inteligentes, do Futuro Turismo Brasil. Também foi apresentada a trajetória que levou o município ao reconhecimento da UNESCO como Cidade Criativa do Cinema, um marco que eleva Penedo ao cenário internacional.

 

“Receber esta visita técnica é um reconhecimento importante do trabalho que Penedo vem desenvolvendo. Os avanços da nossa cidade em economia criativa, gestão cultural e turismo sustentável têm se consolidado como referência no estado. Ficamos honrados em compartilhar nossas experiências, porque acreditamos que o desenvolvimento territorial se fortalece quando boas práticas são trocadas e ampliadas. Penedo segue avançando com planejamento, inovação e compromisso com as pessoas”, afirmou Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC.

 

A missão técnica também incluiu a apresentação da história e da atuação do Grupo GV, empresa local do segmento de bares e restaurantes. O sócio-proprietário, Feliph Almeida, compartilhou a trajetória do grupo e sua contribuição para o ambiente turístico da cidade, evidenciando o papel do empreendedorismo no desenvolvimento do destino.

 

Antônia Melo, empresária local e presidente da Associação de Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), destacou ainda o fortalecimento da governança, explicando o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR Penedo) e sua importância para o desenvolvimento do setor.

 

“Fico muito feliz com a forma como fomos recebidos pela Prefeitura de Penedo. Esta já é a minha terceira visita à cidade, um destino pelo qual sempre fui apaixonado. Fiz questão de trazer os empresários de Araripina porque reconhecemos o grande potencial que temos e entendemos a importância de vivenciar experiências inspiradoras como as encontradas aqui. Penedo é, hoje, um destino consolidado, uma cidade histórica que se destaca para o Brasil e para o mundo. Agradeço ao Sebrae e à Prefeitura pela recepção e pela oportunidade de troca”, destacou Gustavo Phontes, secretário de Turismo e Juventude de Araripina/PE.

 

A visita teve como principal objetivo oferecer ao grupo de Araripina um conjunto de referências que possam inspirar novas práticas e fortalecer o turismo local. Ao apresentar seus projetos, conquistas e estratégias de gestão, Penedo reafirma sua posição como destino estruturado, inovador e preparado para servir de modelo a municípios que buscam aprimorar suas políticas e experiências turísticas.

 

“A missão se mostrou uma troca de experiências de alto nível que se propõe a elevar o padrão de gestão e atendimento nos territórios envolvidos. O conhecimento gerado aqui é um ativo importante para os participantes. Ao compartilhar nossas melhores práticas, é possível contribuir com o desenvolvimento e a excelência dos empreendedores e demais parceiros da região de Araripina/PE, fomentando o fortalecimento da economia e estimulando a competitividade territorial”, disse Pauline Reis, gerente Adjunta do Sebrae Penedo.

 

 

 

Fonte: Secom PMP

