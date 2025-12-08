Matrícula para novos alunos da rede estadual de AL começa nesta segunda-feira

8 de dezembro de 2025
Reprodução/Ascom Seduc

A matrícula online para novos alunos da rede estadual de ensino em Alagoas começou nesta segunda-feira (8) e segue até o dia 8 de janeiro de 2026. O processo deve ser feito pelo site www.matriculaonline.al.gov.br . O estudante maior de idade ou o responsável legal deve preencher o formulário eletrônico, informando dados pessoais e escolhendo até três opções de escolas.

 

Confira as séries e modalidades:

 

  1. Ensino Fundamental – 1º e 6º anos;
  2. Ensino Fundamental Integral – 1º e 6º anos;
  3. Ensino Médio – 1ª série;
  4. Ensino Médio Integral (7 horas) – 1ª série;
  5. Ensino Médio Integral (9 horas) – 1ª série;
  6. Ensino Médio Integral Integrado à Educação Profissional (9 horas) – 1ª série;
  7. Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Fundamental, 1º e 5º períodos do turno diurno e 1º e 6º períodos do turno noturno (para candidatos com idade mínima de 15 anos);
  8. Educação de Jovens e Adultos (EJA) Modular – Ensino Médio, 1ª Modulação (para candidatos com idade mínima de 18 anos).

 

A distribuição das vagas seguirá critérios como disponibilidade física das escolas e o tipo de atendimento oferecido, com prioridade para pessoas com deficiência, estudantes que residem próximo à unidade escolar, alunos já pertencentes à rede estadual, alunos mais jovens e estudantes vindos de outras redes.

 

Para quem precisar de apoio no preenchimento, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) irá disponibilizar polos de atendimento em todas as escolas estaduais e nas Gerências Especiais de Educação (GEEs). A lista completa estará disponível no site da matrícula.

 

Próximas etapas

 

O resultado da matrícula online será divulgado entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro de 2026. Para confirmar a vaga, o candidato ou responsável deverá comparecer à escola com a documentação pela Portaria nº 16.735. A entrega dos documentos é obrigatória para validar a matrícula.

 

Vagas remanescentes

 

Após o período de confirmação, as escolas vão divulgar as vagas remanescentes entre 4 e 9 de fevereiro de 2026, oferecendo uma nova oportunidade para quem perdeu o prazo inicial.

 

Dados importantes

 

– Matrículas online: 8 de dezembro de 2025 a 8 de janeiro de 2026

– Resultado e confirmação: 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2026

– Vagas remanescentes: 4 a 9 de fevereiro de 2026

 

 

 

Fonte: G1/AL

