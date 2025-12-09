Campanha de Natal de Prêmios em Penedo distribuirá R$ 31 mil em vale-compra

O clima natalino em Penedo está ainda mais vibrante com a campanha Natal de Prêmios. Promovida pelo Sindilojas com apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN), parceria que incentiva as compras de fim de ano no comércio local, com o sorteio que totaliza a distribuição de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em vales-compras.

O cliente terá direito a cupons após adquirir itens nas lojas participantes, no valor definido por cada estabelecimento, conforme prevê o regulamento da campanha que será encerrada no dia 27 de janeiro de 2026, com sorteio dos cupons às 14 horas, na Av. Floriano Peixoto, Centro Histórico da cidade.

E o cliente precisa preencher o cupom corretamente, com nome completo, endereço, telefone para contato, CPF ou RG e nome da loja participante (fantasia ou razão social). Serão sorteados os seguintes vales-compras para utilização exclusiva no comércio de Penedo, nas lojas participantes da campanha:

Um vale-compra no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Um vale-compra no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Dois vales-compras no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Três vales-compras no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Cinco vales-compras no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

Dez vales-compras no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

“Nós sempre incentivamos as campanhas do Sindilojas, da CDL, das entidades que representam o nosso comércio porque é fundamental apoiar iniciativas que aquecem nossa economia. Com mais recursos circulando dentro de Penedo, todos ganham, desde o empresário ao funcionário e também o consumidor, garantindo a geração de emprego e renda nesse setor importante para o fortalecimento do município”, destaca o prefeito Ronaldo Lopes.

Os prêmios na campanha que incrementa as vendas no comércio local serão entregues pelo Sindilojas Penedo aos ganhadores em até 30 dias após a data do sorteio e terão validade de 60 dias, a partir da entrega.

Vale lembrar que o ganhador deve apresentar documento de identificação com foto para receber o vale-compra e caso não seja localizado em até 30 dias após o sorteio, o prêmio será destinado ao Sindilojas Penedo, segundo o regulamento da campanha.

Os nomes dos ganhadores serão divulgados no local do sorteio e nas redes sociais do Sindilojas Penedo, com regulamento disponível para consulta nas lojas participantes e no Sindicato do Comércio Lojista de Penedo.

