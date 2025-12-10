Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo realizam mutirão para emissão da Carteira de Identidade Nacional

A Central Já situada no Centro Histórico de Penedo recebe nesta quarta-feira, 10, duzentas pessoas para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), mutirão de cidadania organizado pelo Governo de Alagoas em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

O público-alvo da iniciativa é formado por pescadores, comunidade étnica cigana e pessoas assistidas no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) dos bairros Senhor do Bonfim (Oiteiro) e Santo Antônio (Barro Vermelho).

“Esta é uma ação muito importante, principalmente para pessoas que não têm acesso à Internet porque todos os atendimentos do Já são feitos por agendamento no portal ja.al.gov.br e esse mutirão é direcionado para as pessoas atendidas pela assistência social do município e pescadores. Todas elas vão ter acesso à Carteira de Identidade Nacional, documento indispensável para ter acesso a benefícios sociais e dar entrada no seguro-defeso”, explica Aronaldo Cardoso, supervisor de atendimento do Já em Penedo.

A secretária Ana Teresa Lopes (SEMASDH) acompanhou o atendimento ao público-alvo do mutirão de emissão da CIN e destacou a parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

“Gostaria de agradecer à secretária Paula Dantas (Secretaria de Planejamento) por toda a atenção e por ter um carinho especial para com a cidade de Penedo, assim como o governador Paulo Dantas. Juntos com o prefeito Ronaldo, estamos realizando diversas ações que atendem a população, como este mutirão para a emissão da Carteira de Identidade Nacional para a comunidade cigana, colônia de pescadores e pessoas atendidas nos serviços da nossa Secretaria de Assistência Social”, destacou Ana Teresa, agradecendo ainda o empenho dos servidores da SEMASDH e da Seplag Alagoas.

O documento solicitado nesta quinta-feira, 10, será entregue em 30 dias, conforme prazo informado pela supervisão da Central Já em Penedo.

Por Secom PMP