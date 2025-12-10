Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo realizam mutirão para emissão da Carteira de Identidade Nacional

10 de dezembro de 2025
0 92
Kamylla Feitosa

A Central Já situada no Centro Histórico de Penedo recebe nesta quarta-feira, 10, duzentas pessoas para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), mutirão de cidadania organizado pelo Governo de Alagoas em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

 

O público-alvo da iniciativa é formado por pescadores, comunidade étnica cigana e pessoas assistidas no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) dos bairros Senhor do Bonfim (Oiteiro) e Santo Antônio (Barro Vermelho).  

Kamylla Feitosa

 

“Esta é uma ação muito importante, principalmente para pessoas que não têm acesso à Internet porque todos os atendimentos do Já são feitos por agendamento no portal ja.al.gov.br e esse mutirão é direcionado para as pessoas atendidas pela assistência social do município e pescadores. Todas elas vão ter acesso à Carteira de Identidade Nacional, documento indispensável para ter acesso a benefícios sociais e dar entrada no seguro-defeso”, explica Aronaldo Cardoso, supervisor de atendimento do Já em Penedo.

 

A secretária Ana Teresa Lopes (SEMASDH) acompanhou o atendimento ao público-alvo do mutirão de emissão da CIN e destacou a parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

Kamylla Feitosa

 

“Gostaria de agradecer à secretária Paula Dantas (Secretaria de Planejamento) por toda a atenção e por ter um carinho especial para com a cidade de Penedo, assim como o governador Paulo Dantas. Juntos com o prefeito Ronaldo, estamos realizando diversas ações que atendem a população, como este mutirão para a emissão da Carteira de Identidade Nacional para a comunidade cigana, colônia de pescadores e pessoas atendidas nos serviços da nossa Secretaria de Assistência Social”, destacou Ana Teresa, agradecendo ainda o empenho dos servidores da SEMASDH e da Seplag Alagoas.

 

O documento solicitado nesta quinta-feira, 10, será entregue em 30 dias, conforme prazo informado pela supervisão da Central Já em Penedo. 

 

 

 

Por Secom PMP

 

10 de dezembro de 2025
0 92

Artigos relacionados

Programa Assistência Com Você acontece no Gabriel no próximo dia 16, com participação da Equatorial Energia

10 de dezembro de 2025

Campanha de Natal de Prêmios em Penedo distribuirá R$ 31 mil em vale-compra

9 de dezembro de 2025

Matrícula para novos alunos da rede estadual de AL começa nesta segunda-feira

8 de dezembro de 2025

Prefeitura de Penedo compartilha ações e avanços do turismo com trade turístico de Araripina/PE

7 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo