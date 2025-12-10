Programa Assistência Com Você acontece no Gabriel no próximo dia 16, com participação da Equatorial Energia
A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), realiza na próxima terça-feira, 16 de dezembro, mais uma edição do Programa Assistência Com Você.
A iniciativa que envolve outras secretarias municipais no mutirão de cidadania inclui uma novidade: a empresa Equatorial Energia sorteará ventiladores novos. Para participar, é preciso fazer um cadastro no local do evento, levando um ventilador que não funciona.
Além dos moradores do Gabriel, o Assistência Com Você atenderá famílias das comunidades próximas, entre elas Matadouro e Cacimbinhas, a partir das 14 horas, na praça situada entre as ruas Nova e João Ramalho, próxima do posto de saúde.
O programa descentraliza atendimentos, facilitando a resolução de pendências – por isso, é preciso levar RG, CPF, Cartão do SUS e NIS para encaminhamentos relacionados ao Cadastro Único (Bolsa Família), por exemplo.
O evento também acolhe famílias penedenses com recreação para crianças e ações que elevam a autoestima feminina, encerrando com um grande show de prêmios.
Fonte: Secom PMP