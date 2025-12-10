Programa Assistência Com Você acontece no Gabriel no próximo dia 16, com participação da Equatorial Energia

10 de dezembro de 2025
0 82

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), realiza na próxima terça-feira, 16 de dezembro, mais uma edição do Programa Assistência Com Você.

 

A iniciativa que envolve outras secretarias municipais no mutirão de cidadania inclui uma novidade: a empresa Equatorial Energia sorteará ventiladores novos. Para participar, é preciso fazer um cadastro no local do evento, levando um ventilador que não funciona.

 

Além dos moradores do Gabriel, o Assistência Com Você atenderá famílias das comunidades próximas, entre elas Matadouro e Cacimbinhas, a partir das 14 horas, na praça situada entre as ruas Nova e João Ramalho, próxima do posto de saúde.

 

O programa descentraliza atendimentos, facilitando a resolução de pendências – por isso, é preciso levar RG, CPF, Cartão do SUS e NIS para encaminhamentos relacionados ao Cadastro Único (Bolsa Família), por exemplo.

 

O evento também acolhe famílias penedenses com recreação para crianças e ações que elevam a autoestima feminina, encerrando com um grande show de prêmios.

 

 

 

Fonte: Secom PMP

 

10 de dezembro de 2025
0 82

Artigos relacionados

Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo realizam mutirão para emissão da Carteira de Identidade Nacional

10 de dezembro de 2025

Campanha de Natal de Prêmios em Penedo distribuirá R$ 31 mil em vale-compra

9 de dezembro de 2025

Matrícula para novos alunos da rede estadual de AL começa nesta segunda-feira

8 de dezembro de 2025

Prefeitura de Penedo compartilha ações e avanços do turismo com trade turístico de Araripina/PE

7 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo