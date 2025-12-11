Mulher é agredida a pedrada na cabeça pelo marido em Maceió

Uma mulher, 47 anos, foi agredida a pedradas na cabeça pelo marido, 41 anos, na noite desta quarta-feira (10), no Benedito Bentes, ao lado da Igreja Batista Monte das Oliveiras e em frente a uma academia do bairro, na parte alta de Maceió.

Também com ferimentos em outras partes do corpo, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Conforme a Polícia Militar (PM), o homem assumiu as agressões contra a esposa, mas os policiais não conseguiram esclarecer mais detalhes sobre o fato porque ambos estavam sob efeito de álcool.

Ainda de acordo com a PM, quando os policiais chegaram ao local o agressor havia sido contido pela população. Também machucado, ele foi atendido na UPA do bairro e, em seguida, levado para a Central de Flagrantes onde foi autuado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

Mais violência doméstica em Maceió

No bairro do Farol, uma mulher foi agredida fisicamente pelo ex-namorado em via pública, nas imediações da Igreja Assembleia de Deus, no Alto da Conceição, também na noite desta quarta-feira.

A vítima contou aos policiais que depois de agredi-la, o homem tomou o celular dela e fugiu com o aparelho. Após buscas pela região, o agressor foi localizado e preso pelos policiais.

Com um ferimento em um dos dedos, o homem disse à PM que havia sido mordido pela ex e que o aparelho celular era dele, e não dela. O agressor também precisou de atendimento médico e foi para a UPA do Farol.

Em seguida, ele e a vítima foram levados para a Central de Flagrantes, onde ele foi autuado por vias de fato e lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

Já no bairro de Santa Lúcia, um homem foi preso por descumprir medida protetiva que a vítima possui contra o ele. Durante a ocorrência, a mulher disse aos policiais que havia sido ameaçada pelo ex-marido. Depois da abordagem inicial, os dois foram conduzidos para a Central de Flagrantes, e o agressor autuado em flagrante delito e ameaça com base na Lei Maria da Penha.

