Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviço do Centro Esportivo Comunitário e autoriza licitação do novo CAPS e da 21ª UBS de Penedo

Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviço do Centro Esportivo Comunitário e autoriza licitação do novo CAPS e da 21ª UBS de Penedo

Três novos investimentos para a população de Penedo avançam para serem concretizados pelo prefeito Ronaldo Lopes. Ao lado do vice-prefeito Valdinho Monteiro e da secretária de Infraestrutura, Amanda Lima, o gestor formalizou novas etapas para a realização das obras.

Os atos administrativos foram realizados no final da tarde desta quarta-feira, 10, começando pela ordem de serviço da construção do Centro Esportivo Comunitário.

“Este investimento em área de lazer e espaços esportivos vai ser construído em área cedida pelo município, no Conjunto Marisa Letícia, e é uma obra muito importante para a nossa cidade”, informa Ronaldo Lopes sobre o projeto formalizado por meio da Seinfra e aprovado para ser executado no PAC 2024.

A secretária Amanda Lima acrescenta que a construtora responsável pelo serviço já vai iniciar os trabalhos. “Nós entramos em contato com a empresa, avisando que a gente iria assinar a ordem de serviço e na próxima semana, ela estará aqui, com seu pessoal, para iniciar os procedimentos de preparação do terreno do Centro Esportivo Comunitário”, acrescenta a engenheira sobre a obra cujo prazo de conclusão é de 8 meses.

CAPS e UBS

Além da ordem de serviço, também foram assinadas as autorizações para licitação do novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e da 21ª Unidade Básica de Saúde (UBS), investimentos em saúde pública viabilizados pela Prefeitura de Penedo no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Há muitos anos, Penedo só dispõe de vinte unidades de saúde para atender a população das áreas urbana e rural, e agora nós vamos, finalmente, ter a 21ª UBS, Essa unidade vai atender principalmente as famílias da Cohab e da Vila Matias, áreas que estão sobrecarregadas. A outra autorização é para a construção do novo CAPS, que vai funcionar ao lado da primeira Creche CRIA, em área cedida pelo município”, explica Ronaldo Lopes.

Para o vice-prefeito Valdinho Monteiro, os três novos investimentos comprovam o compromisso da gestão Inovação e Crescimento com o povo de Penedo.

“São obras importantes, todas elas irão melhorar os serviços que a prefeitura presta à população, proporcionando mais lazer com o Centro Esportivo Comunitário, onde a população também vai poder praticar esportes e isso é muito importante para o nosso povo, para os nossos idosos também. E também essas boas notícias na área da saúde, com a construção de um novo CAPS, o que vai permitir ampliar os atendimentos, assim como com a nova unidade de saúde”, destaca Valdinho Monteiro.

Amanda Lima frisa que essas duas obras (CAPS e UBS) também são conquistas da Prefeitura de Penedo junto ao governo federal, mérito do município que elaborou e apresentou os projetos que foram aprovados no PAC 2025.

“Agora a gente inicia a fase dos dois processos licitatórios do CAPS e da UBS, seguindo os trâmites previstos por lei, e no próximo ano, provavelmente no início de janeiro, já devemos ter a finalização dessas licitações”, conclui a secretária de Infraestrutura.

Por Secom PMP