Zé Ibarra e Ítallo França são as atrações de Dezembro do projeto Seis & Meia em Penedo

Zé Ibarra e Ítallo França são as atrações de Dezembro do projeto Seis & Meia em Penedo

O Projeto Seis & Meia encerra programação 2025 com shows imperdíveis. A abertura da noite fica por conta do cantor, compositor e músico alagoano Ítallo França. E a atração nacional é um dos nomes de maior destaque na cena da nova música brasileira, Zé Ibarra. Os dois shows acontecem no 14 (domingo) de dezembro, no Theatro Sete de Setembro, em Penedo.

Zé Ibarra é um cantor, compositor, arranjador e multi-instrumentista carioca, considerado um dos nomes mais inventivos e proeminentes da nova geração da música popular brasileira.

Conquistou maior espaço na cena brasileira a partir do momento em que Milton Nascimento o escolheu para integrar a trupe de suas duas últimas turnês pelo Brasil e no Exterior. É integrante da banda Bala Desejo e tem dois álbuns lançados em sua carreira solo.

Artista independente, Ítallo França é cantor, compositor e músico alagoano. Tem quase dez anos de carreira e apresenta uma trajetória marcada por distintos projetos e lançamentos.

Serviço:

Projeto Seis & Meia

Atração local: Ítallo França

Atração nacional: Zé Ibarra

Local: Theatro Sete de Setembro

Data: 14/12/2025 (domingo)

Abertura da casa: 17h30

Início das apresentações: 18h30

Indicação etária: livre para todas as idades

Ingressos:

Ingresso solidário – R$ 30,00 + 1kg de alimento não perecível

Meia-entrada – R$ 30,00

Inteira: R$ 60,00

Vendas:

Galpão Zureta – Rua Damaso do Monte, 42, Centro Histórico de Penedo

Link de vendas: https://ingressodigital.com/evento/18607/projeto-seis-&-meia-%7C-ze-ibarra-%7C-italo-franca

por divulgação