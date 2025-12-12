Prefeitura de Penedo divulga decreto com feriados, pontos facultativos e calendário de eventos para 2026

A Prefeitura de Penedo publicou o Decreto Municipal nº 1.011, de 11 de dezembro de 2025, que estabelece oficialmente os feriados nacionais, estaduais e municipais, além dos pontos facultativos a serem observados no exercício de 2026.

O documento também reforça o planejamento antecipado das atividades administrativas e dos grandes eventos que movimentam a cidade ao longo do ano.

O decreto define as datas que impactam o funcionamento dos órgãos da Administração Pública Municipal, garantindo organização, previsibilidade e respeito à legislação vigente. Mesmo nos feriados e pontos facultativos, a Prefeitura assegura a manutenção dos serviços essenciais à população.

Além da relação completa de feriados e pontos facultativos, o município já disponibilizou o calendário oficial de eventos de Penedo para 2026, reunindo festividades religiosas, culturais, turísticas e tradicionais que fortalecem a identidade local e impulsionam o turismo, a economia e a cultura da cidade.

Entre os destaques do calendário estão a Festa de Bom Jesus dos Navegantes, o Carnaval, a Festa Literária de Penedo, os festejos juninos, o Festival Sabor e Jazz, o Circuito Penedo de Cinema, o Penedo Luz e diversas outras ações que consolidam Penedo como referência cultural e turística do Baixo São Francisco.

O calendário de eventos completo pode ser acessado no site oficial da Prefeitura, por meio do link

https://penedo.al.gov.br/calendario-de-eventos/



Já a relação detalhada de feriados e pontos facultativos de 2026 está disponível em

https://penedo.al.gov.br/feriados-e-pontos-facultativos-de-penedo/



Com a divulgação antecipada dessas informações, a gestão municipal reforça seu compromisso com o planejamento, a transparência e a valorização das tradições de Penedo, permitindo que servidores, moradores, turistas e o setor produtivo possam se organizar com antecedência para o próximo ano.

Fonte: SECOM/PMP