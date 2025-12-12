Prefeitura de Penedo vacina gestantes contra bronquiolite

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), realizou nesta sexta-feira, 12, uma ação de vacinação contra a bronquiolite em 25 gestantes, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Santo Antônio.

A imunização protege bebês contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), reduzindo riscos de quadros graves da doença nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico dos recém-nascidos ainda está em formação.

O VSR é um dos principais responsáveis por internações decorrentes de bronquiolite, especialmente entre recém-nascidos e lactentes. “A vacina é uma importante estratégia de proteção precoce, garantindo que esses bebês já nasçam com maior imunidade contra o VSR. Quanto maior a adesão das gestantes, menores serão os riscos de complicações e internações logo após o nascimento. Vale lembrar que essa doença pode levar a morte dos bebês”, afirmou a Diretora de Epidemiologia e Imunização, Dhayanna Oliveira.

Durante a ação, a Secretária Municipal de Assistência Social, Ana Tereza Lopes, também recebeu a dose e incentivou outras gestantes a se vacinarem.

“É uma vacina muito importante, principalmente para os nossos bebês. Nossas crianças futuramente não terão bronquiolite e serão crianças mais saudáveis. Fiz questão de vir garantir a minha dose e proteger a minha pequena Maria Eduarda”, declarou.

Acompanhando a esposa, o Secretário Executivo de Saúde de Alagoas, Guilherme Lopes, comemorou a oferta da vacina no município e ressaltou o avanço da saúde.

“Fico muito feliz em ver Penedo disponibilizando essa vacina com rapidez e organização. Das 230 gestantes que estão no período adequado para receber a dose, 100 já foram imunizadas em apenas três dias. Isso mostra o compromisso do município com a saúde materno-infantil. E, hoje, como futuro pai, já sei que nossa filha está protege contra esta doença”, destacou.

A SMS reforça que todas as gestantes, a partir da 28ª semana, podem procurar sua Unidade Básica de Saúde de referência para receber a vacinação.

Para isso, é necessário apresentar o cartão do pré-natal e um documento de identificação. A ampliação da cobertura vacinal é essencial para prevenir casos graves e fortalecer a saúde das crianças penedenses, garantindo um começo de vida mais seguro e saudável.

Por Assessoria SMS Penedo