Aprovação do governo Ronaldo Lopes e Valdinho chega a 87% em Penedo

Um levantamento recente feito pelo Instituto Ápice, aponta que a gestão municipal do prefeito Ronaldo Lopes, ao lado do vice-prefeito Valdinho Monteiro, é aprovada por 87% dos entrevistados em Penedo.

Pelo recorte de aprovação e desaprovação, o estudo apresenta 9% de desaprovação e 4% de entrevistados que disseram não saber ou não responderam.

Além do índice de aprovação, o levantamento também traz a pergunta sobre como a população avalia o governo municipal. Nessa leitura, 30% consideram a administração ótima e 39% avaliam como boa, somando 69% de opiniões positivas. Outros 20% classificam como regular, enquanto apenas 4% apontam como ruim e 4% como péssimo. 3% não souberam responder.

Os números reforçam um cenário de maioria favorável ao atual comando do Executivo Municipal, que chegou à reeleição na última disputa nas urnas e segue mantendo desempenho bem avaliado no município.

De acordo com a metodologia descrita no próprio material, a pesquisa é quantitativa, com aplicação de questionário e mais de 400 entrevistas presenciais realizadas em Penedo, com data indicada de 26 de novembro de 2025. O relatório informa ainda margem de erro máxima estimada de 4,9 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O estudo cita entrevistas distribuídas entre localidades urbanas e rurais, listando áreas como Rosete, Vale São Francisco, Barro Vermelho, Mata Atlântica I e II, Campos Teixeira e Gaveta, Barro Duro, Tabuleiro dos Negros, Bairro Vitória, Oiteiro, Mutirão, Bititinga, Madre Espírito Santo, Coréia, Centro, Rua do Sossego, Cohab, Santa Cruz, Raimundinho, Santa Margarida, Vila São Francisco, Campo Grande e Velho Chico I e II, entre outras.

Na última eleição municipal em Penedo realizada em 6 de outubro de 2024, o prefeito Ronaldo Lopes (MDB) foi reeleito com 24.059 votos, correspondendo a 71,33% dos votos válidos no município. Essa votação expressiva garantiu a continuidade do seu mandato ao lado do vice-prefeito Valdinho Monteiro para o quadriênio 2025-2028.

