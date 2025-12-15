Projeção mapeada no convento e canto coral encantam público no Penedo Luz

Um espetáculo de cores, luzes e vozes emocionou o público do Penedo Luz 2025 na noite deste domingo, 14. A plateia que lotou a Praça Frei Camilo de Lellis, situada em frente ao convento franciscano, ouviu canções natalinas e contemplou a projeção mapeada na fachada principal da Igreja Santa Maria dos Anjos.

A noite de clima agradável começou com distribuição gratuita de pipoca e pulseiras com numeração para identificar os sorteados nos prêmios distribuídos no final da programação aberta com a Tia Estrela, personagem da atriz penedense Daniela Cattivaz.

Com sua alegria e versatilidade, ela veio para a festa na jardineira que a Prefeitura de Penedo coloca à disposição do público no Penedo Luz, um dos atrativos do trabalho que inclui Vila Mágica, Papai Noel e a peça teatral Uma Estrela de Natal.

O secretário Jair Galvão (Turismo e Economia Criativa) acompanhou a primeira projeção mapeada no convento de Penedo. “Esse trabalho incrível é feito por pessoas com raízes familiares em Penedo, o que agrega mais valor à projeção feita com muita tecnologia, destacando ainda mais o patrimônio histórico, lembrando que esta é a primeira vez que está feita na Igreja de Santa Maria dos Anjos”, pontuou o gestor da SETUREC.

Para o jornalista e cineasta Werner Salles, cada ano revela uma nova experiência, apesar de conhecer Penedo desde criança.

“Cada projeção é diferente porque ela dialoga com a superfície que a gente está projetando. Este ano, como a gente está projetando no convento pela primeira vez, tudo é pensado a partir das formas que esse complexo conventual tem e eu fico muito feliz de estar em Penedo, terra da minha mãe, dos meus avós”, afirma o diretor de criação da Núcleo Zero, empresa multimídia que fez a projeção mapeada em casarões dos Paços Municipal e Imperial nos anos anteriores.

Com direção de arte de Weber Salles, o show de imagens enaltece temáticas natalinas, iniciando com a Estrela de Belém e outras representações do Cristo e de São Francisco de Assis, seguido por uma série de referências à cultura alagoana e nordestina, inclusive em sua trilha sonora.

O cenário de luzes e cores vibrantes foi repetido durante a apresentação do grupo de canto coral Novo Arte, outra atração inédita do Penedo Luz 2025 também com apresentação única na noite deste domingo, 14.

“Esse foi um domingo muito especial para penedenses e turistas que vivenciaram essa experiência única, em local aberto, com cadeiras para maior conforto do público, só que o Penedo Luz não para por aqui. Temos atrações até o final do ano, lembrando que a iluminação especial permanece até os festejos de Bom Jesus dos Navegantes”, acrescentou Jair Galvão, referindo-se ao maior evento da região do Baixo São Francisco, cujo ponto alto acontece no segundo domingo de janeiro, data da procissão fluvial do santo padroeiro dos ribeirinhos.

O Penedo Luz é realizado da Prefeitura de Penedo e a Associação de Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), envolvendo as secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC); Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ); Educação (SEMED); Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN); Comunicação (SECOM) e as superintendências de Iluminação (SIPE), Limpeza Pública (SULIMP), Transporte e Trânsito (SMTT) e Guarda Patrimonial Municipal (GPM).

