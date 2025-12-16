PNAB disponibiliza mais de R$ 25 milhões de reais para Alagoas, com orientação sobre acesso ao incentivo disponível em Penedo
Para garantir que artistas e produtores culturais de todo o estado tenham acesso facilitado aos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult), descentraliza o atendimento.
Assim, Penedo volta a sediar o Escritório Regional da PNAB na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Dâmaso do Monte, nº 143, Centro Histórico.
Com recursos que totalizam R$ 25,5 milhões de reais para Alagoas, a PNAB está distribuída em 22 editais que abrangem áreas culturais como música, teatro, dança, audiovisual, literatura, artes visuais, cultura popular, entre outras.
O recurso injetado pelo governo federal visa aumentar a produção cultural, fomentar a economia criativa e valorizar os agentes culturais, com inscrição aberta até 12 de janeiro de 2026.
O escritório regional da PNAB funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30, mesmo horário de atendimento ao público na SEMCLEJ Penedo, orientação que facilita o acesso dos fazedores de cultura aos editais, oferecendo suporte durante o processo de inscrição que também pode ser feito por meio do site cuca.al.gov.br, garantindo mais praticidade e acessibilidade aos participantes.
Fonte: Secom PMP