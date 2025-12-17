Diocese de Penedo divulga programação religiosa alusiva aos 142 anos de celebração a Bom Jesus dos Navegantes

A maior festa religiosa da região do Baixo São Francisco já tem sua programação definida pela Diocese de Penedo. Seguindo a tradição do evento que todos os anos atrai romeiros e turistas para a cidade histórica, as celebrações ao Glorioso Bom Jesus do Navegantes começam no primeiro domingo de janeiro, no dia 04.

Guiadas pelo tema bíblico “Aquele que crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva” (Jo 7,38)”, as manifestações de fé completam 142 anos de devoção em 2026, com seu ponto alto no segundo domingo de janeiro, data da procissão terrestre e fluvial do santo padroeiro do povo ribeirinho.

Com apoio da Prefeitura de Penedo, as missas campais acontecem na Praça da Fé, estrutura coberta e com cadeiras para maior conforto dos fiéis durante toda as celebrações no espaço localizado ao lado da Capela da Santa Cruz.

Além do seu local tradicional, haverá translado da imagem peregrina do Bom Jesus dos Navegantes para outras paróquias, inclusive em comunidades da zona rural de Penedo.

Procissão

O ponto alto das celebrações ocorre no segundo final de janeiro. No sábado, 10, a Noite da Diocesaneidade contará com a presença do Clero da Diocese, autoridades civis e militares, encerrando com um show da cantora Adriana Arydes, às 20h.

No domingo, 11, as celebrações começam com missas às 07h e 09h na Praça da Fé. Às 14h30, tem início a procissão triunfal, saindo da Capela da Santa Cruz em direção ao porto das balsas, para a tradicional procissão fluvial. Rio São Francisco.

O encerramento será marcado por uma grande celebração eucarística na Praça da Fé, às 18h, encerrando assim a maior festa religiosa da região do Baixo São Francisco.

Confira abaixo a programação completa

Dia 04 de Janeiro – Domingo

10h – Romaria Mirim. Saindo da Catedral até a Igreja da Santa Cruz

18h30 – Procissão com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da Capela da Santa Cruz até a Catedral Diocesana de Nossa Senhora do Rosário

19h – Celebração Eucarística – Dom Valdemir Ferreira dos Santos

Dia 05 de Janeiro – Segunda Feira – NOITE MARIANA

10h – Translado da Imagem do Bom Jesus dos Navegantes da Catedral Diocesana até a Capela de Nossa Senhora Aparecida/Povoado Palmeira Alta

18h – Translado da Imagem do Bom Jesus dos Navegantes da Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Povoado Palmeira Alta, até a Praça da Fé

19h – Santo Terço

19h30 – Celebração Eucarística – Pe. Erick Oliveira de Almeida.

Animação Litúrgica

Noiteiros – Escolas Gabino Besouro e Irmã Jolenta

Comunidades – Santa Cruz, Povoado Palmeira Alta,

20h30 – Apresentação da Batucada Milionários do Samba

Dia 06 – Terça Feira – NOITE DA FAMÍLIA

10h – Translado da Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da Capela da Santa Cruz para a Capela de Nossa Senhora das Dores, no Povoado Manibu

18h – Translado da Imagem do Bom Jesus dos Navegantes da Capela de Nossa Senhora das Dores, no Povoado Manibu, até a Praça da Fé

19h – Santo Terço

19h30 – Celebração Eucarística – Frades Franciscanos

Animação Litúrgica

Noiteiros: Convento Nossa Senhora dos Anjos, OFS, JUFRA, Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, Terço dos Homens, Terço das Mulheres, Mãe Rainha, Legião de Maria e Mães que Oram pelos Filhos

Comunidades – Nossa Senhora de Fátima, Senhor dos Pobres, Senhor do Bonfim, Povoados Manibu, Campo Grande, Capela e Peixoto

20h30 – Retreta com a Banda Musical 12 de Abril

Dia 07 – Quarta Feira – NOITE DA JUVENTUDE

10h – Translado da Imagem do Bom Jesus dos Navegantes da Capela da Santa Cruz para a Capela de São Sebastião, no Povoado Marituba do Peixe

18h – Translado da Imagem de Bom Jesus dos Navegantes da Capela de São Sebastião, no Povoado Marituba do Peixe, até a Praça da Fé

19h – Santo Terço

19h30 – Celebração Eucarística – Pe. Manoel Lauro de Almeida Neto

Animação Litúrgica

Noiteiros – Pastoral litúrgica

Comunidades – Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora. Aparecida, Povoado Marituba do Peixe, Marituba de Cima, Cerquinha das Laranjas, Areal e Cooperativa 2º Núcleo

20h30 – Apresentação da Batucada Unidos do Bairro

Dia 08 – Quinta Feira – NOITE EUCARÍSTICA

06h – Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

10h – Translado da Imagem de Bom Jesus dos Navegantes da Capela da Santa Cruz até a Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora

12h – Toque do Sino e Oração do Ângelus

18h – Salva de Fogos Pirotécnicos, Toque do Sino e Oração do Ângelus

18h – Translado da Imagem de Bom Jesus dos Navegantes da Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora até a Praça da Fé

18h30 – Santo Terço

19h30 – Celebração Eucarística – Pe. João Batista dos Santos

Animação Litúrgica

Noiteiros – Ministros Extraordinário da Comunhão, Irmandade do Santíssimo Sacramento, Vicentinos, Pastoral do Dízimo, Catecumenato e PASCOM

Comunidades – Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Santo Antônio, Povoados Riacho do Pedro, Marcação, Ponta da Várzea, Santa Amélia, Mundés, Casa do Bom Samaritano

20h30 – Retreta com a Banda da Sociedade Musical Penedense

Dia 09 – Sexta Feira – NOITE DO CORAÇÃO DE JESUS

06h – Toque do Sino e Oração do Ângelus

10h – Translado da Imagem de Bom Jesus dos Navegantes da Capela da Santa Cruz até a Paróquia Santa Luzia

12h – Toque do Sino e Oração do Ângelus

18h – Salva de Fogos Pirotécnicos, Toque do Sino e Oração do Ângelus

18h – Saída da Imagem de Bom Jesus dos Navegantes da Paróquia Santa Luzia até a Praça da Fé

18h30 – Santo Terço

19h30 – Celebração Eucarística – Pe. Menete Severiano de Melo Júnior.

Animação Litúrgica

Noiteiros – Apostolado da Oração, MEJ, Pastoral do Batismo, Acólitos e Ancilas

Comunidades – Paróquia Santa Luzia, Cooperativa 1º e 2 º Núcleos, Mata Atlântica I e II, São José e Nilo Menezes.

20h30 – Apresentação do Trio Copacabana

Dia 10 – Sábado – NOITE DA DIOCESANEIDADE

06h – Toque do Sino e Oração do Ângelus

10h – Translado da Imagem de Bom Jesus dos Navegantes da Capela da Santa Cruz até a Paróquia São Francisco de Assis

12h – Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18h – Salva de Fogos Pirotécnicos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

17h30 – Translado da Imagem de Bom Jesus dos Navegantes da Paróquia São Francisco de Assis até a Praça da Fé

18h – Celebração Eucarística – Pe. Daniel do Nascimento Santos

Animação Litúrgica

Noiteiros – Clero da Diocese de Penedo

Comunidades – São Miguel, São Francisco, Santa Clara e Nossa Senhora de Fátima

Convidados – Prefeitura Municipal de Penedo, Câmara de Vereadores, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Tiro de Guerra, Polícias Civil e Militar, SMTT, Guarda Municipal, Bancários, Comerciantes, Funcionários Públicos e SINDSPEM

20h – Show com a Adriana Arydes

Dia 11 – Domingo – FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES

07h – Celebração Eucarística – Animação Litúrgica

09h – Celebração Eucarística na Praça da Fé – Pe. Antenor Montenegro Júnior

Animação Litúrgica

11h – Show com a Banda Recomeçar

14h30 – Procissão Triunfal do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, percorrendo as principais ruas da comunidade em direção ao porto das balsas, para a procissão fluvial no Rio São Francisco

18h – Celebração Eucarística – Pe. Antenor Montenegro Júnior

Animação Litúrgica –

Encerramento da Festa com show pirotécnico

Por Secom PMP com divulgação