Prefeitura de Penedo antecipa pagamento do salário de dezembro e injeta recursos na economia local

17 de dezembro de 2025
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Prefeitura de Penedo reafirma seu compromisso com o funcionalismo público e com o comércio da cidade, antecipando o pagamento da folha referente ao mês de dezembro.

 

Servidores efetivos e comissionados de todas as secretarias municipais terão seus respectivos vencimentos pagos na próxima sexta-feira, 19, assim como o 13º salário dos aniversariantes de dezembro e dos servidores que não optaram por receber o adicional no mês de seu nascimento, conforme previsto em lei municipal.

 

“Desde que nós assumimos a administração do município, em janeiro de 2021, nunca atrasamos o pagamento da folha dos servidores e sempre fizemos ainda dentro do mês trabalhado. E agora, nós estamos antecipando ainda mais, pagando o funcionalismo na próxima sexta-feira, dia 19, para que os servidores possam fazer suas compras de final de ano com mais tranquilidade, aproveitando as promoções do nosso comércio que está com uma campanha sensacional, incentivando assim a circulação de recursos em nossa economia, o que garante a geração de renda e empregos em Penedo”, afirma o prefeito Ronaldo Lopes.

 

 

 

 

