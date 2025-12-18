Bom Jesus 2026: Inscrição para corrida em Penedo é on-line e está aberta

Uma das atrações dos festejos alusivos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo está com inscrição aberta: a corrida rústica, evento promovido por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

A prova aberta para atletas profissionais e amadores tem número de vagas limitado (500), sendo realizada no dia 04 de janeiro de 2026, em duas distâncias: 4km e 8km.

O ponto de partida para os percursos é a Praça 12 de Abril, ao lado da orla ribeirinha, Centro Histórico da cidade, onde a concentração dos corredores está marcada para as 6 horas.

Devido ao calor do verão, a largada acontecerá pontualmente às 7 horas, com percurso iniciando ao lado do cais penedense, em direção à Rodovia Mário Freire Leahy, com o rio São Francisco no cenário da disputa cuja inscrição é gratuita e exclusivamente on-line.

Além do desafio pessoal e da medalha de participação garantida para todos os atletas que completarem a prova, haverá disputa por troféus.

A premiação contemplará ainda os 3 primeiros colocados nas categorias Geral e Local, incentivando a competitividade entre os corredores penedenses e visitantes.

Serviço

Corrida Rústica de Bom Jesus dos Navegantes 2026

Data: Domingo, 04 de janeiro de 2026

Local da partida e da chegada: Praça 12 de Abril – Centro Histórico

Horários: Concentração: 06h, com largada às 07 horas

Distâncias: 4km e 8km

Premiação: Troféu para os 3 primeiros colocados (Geral e Local) + Medalhas para todos os concluintes da prova

Vagas: 500 atletas

