Fim de semana do Penedo Luz tem Barco de Natal, distribuição de presentes e última exibição do espetáculo Uma Estrela de Natal

O Penedo Luz 2025 segue encantando moradores e visitantes neste fim de semana, evento gratuito e pensado para toda a família. As atrações acontecem principalmente na Praça 12 de Abril, um dos principais pontos de encontro da cidade, além do Rio São Francisco e por todo o Centro Histórico.

O público poderá vivenciar momentos de fantasia, música, teatro e interação, com destaque para a última exibição do espetáculo Uma Estrela de Natal, produzido e encenado por atores e atrizes penedenses.

Outra atração é o Barco de Natal com a Tia Estrela, que promete um passeio divertido e emocionante sobre as águas do Rio São Francisco, ambas as atrações no sábado (20). Vale ressaltar que este fim de semana marca também a última oportunidade para encontrar o Papai Noel no Penedo Luz.

SEXTA-FEIRA (19)

A programação começa na sexta-feira (19) com a abertura da Vila Mágica, das 17h às 22h, trazendo carrossel e roda-gigante gratuitos, espaços instagramáveis, lúdicos e experiências encantadoras para crianças e adultos. Das 19h às 21h, a Jardineira de Natal com a Tia Estrela percorre as principais avenidas do Centro Histórico espalhando alegria, enquanto a Casinha do Papai Noel recebe visitantes a partir das 19h.

SÁBADO (20)

No sábado (20), a manhã e a tarde começam animadas com a Orquestra Natalina, no Largo de São Gonçalo, às 10h, e na Praça 12 de Abril, às 16h. A Vila Mágica segue aberta das 17h às 22h.

Às 18h15, o público confere a última apresentação do espetáculo Uma Estrela de Natal, reunindo emoção, luzes e mensagem de esperança. Às 19h, a Casinha do Papai Noel promove a distribuição de presentes, e das 18h às 20h, o Barco de Natal com a Tia Estrela, com ponto de embarque no Porto das Balsas. A noite encerra em clima festivo com a cantora penedense Erika Kaya, das 21h às 23h.

DOMINGO (21)

No domingo (21), a Vila Mágica permanece aberta das 17h às 22h, a Casinha do Papai Noel funciona das 18h às 22h, e das 18h às 20h, a Jardineira de Natal com a Tia Estrela.

Com acesso gratuito e programação diversificada, o Penedo Luz reafirma seu caráter inclusivo e familiar, convidando todos a celebrarem o Natal com alegria, afeto e encantamento, em um dos períodos mais iluminados do ano na cidade.

A realização do Penedo Luz é da Prefeitura de Penedo, em parceria com a Associação de Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), envolvendo as secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC); Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ); Educação (SEMED); Comunicação (SECOM) e as superintendências de Iluminação (SIPE), Limpeza Pública (SULIMP), Transporte e Trânsito (SMTT) e a Guarda Patrimonial Municipal (GPM).

Por Assessoria Seturec