Prefeitura de Penedo reafirma valorização dos ACS e ACE com pagamento de incentivo financeiro

A Prefeitura de Penedo, pelo quarto ano consecutivo, realiza o pagamento do incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais que atuam diretamente na promoção da saúde da população.

O incentivo, popularmente conhecido como “14º salário”, não é uma obrigação legal do município. O recurso, repassado pelo Ministério da Saúde por meio do Incentivo Financeiro Adicional (IFA), pode ser utilizado de diversas formas, como na aquisição de equipamentos, insumos, protetor solar e melhorias para o trabalho de campo.

A gestão Inovação e Crescimento optou por investir diretamente nos profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população.

“A nossa gestão tem um compromisso claro com quem está na linha de frente cuidando da população. Pelo quarto ano consecutivo, estamos garantindo o pagamento desse incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias como forma de reconhecimento pelo trabalho sério, dedicado e essencial que eles realizam diariamente. Esse recurso já está depositado na conta de cada profissional, reafirmando o respeito e a valorização que temos por essas categorias”, declarou o Prefeito, Ronaldo Lopes.

Ao longo dos anos, o percentual do incentivo evoluiu de forma progressiva, iniciando com 40% do salário, passando para 70% e 80%, até chegar ao pagamento realizado novamente este ano, como forma de reconhecimento e gratidão pelo trabalho desenvolvido.

Além disso, a Prefeitura de Penedo construiu, em conjunto com a comissão representativa dos ACS e ACE, um Projeto de Lei que transforme o incentivo em uma política permanente do município.

A proposta visa garantir que o benefício deixe de depender de decisões pontuais de gestores e passe a ser um direito assegurado, baseado em critérios como produtividade, compromisso e desempenho profissional.

“Esse pagamento representa mais do que um incentivo financeiro; é o reconhecimento do esforço, da responsabilidade e do compromisso dos nossos ACS e ACE com a saúde da população. Pelo quarto ano consecutivo, a Prefeitura de Penedo mantém essa valorização e, agora, avançamos ainda mais. Em diálogo com os representantes das categorias, vamos construir um Projeto de Lei junto à comissão da Secretaria de Saúde para que esse incentivo se torne uma política fixa do município, garantindo segurança, transparência e justiça para os profissionais”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

O objetivo final da iniciativa é alcançar o pagamento integral de 100% do incentivo, fortalecendo a valorização dos servidores e, consequentemente, ampliando a qualidade dos serviços prestados à população de Penedo.

Por Assessoria SMS