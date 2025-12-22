Prefeito Ronaldo Lopes anuncia início da construção do campus da Ufal em Penedo

Um marco histórico na educação de nível superior em Penedo e toda região do Baixo São Francisco foi divulgado pelo prefeito Ronaldo Lopes no final da tarde desta sexta-feira, 19.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o gestor penedense informou que o campus da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em Penedo já tem ordem de serviço assinada.

O investimento em educação pública será concretizado em terreno doado pela Prefeitura de Penedo, área situada ao lado do Buriti, como o Residencial Jardim América é mais conhecido.

“Essa ordem de serviço é da primeira etapa da sede definitiva da Ufal em nossa Penedo, consolidando o município como referência em educação de qualidade, pública e de nível superior para a nossa população e dos municípios da região”, destaca Ronaldo Lopes, agradecendo o empenho do reitor da Ufal, Josealdo Tonholo .

A empresa contratada para executar os serviços – Orion Construtora Ltda – tem prazo de até 30 dias para iniciar os trabalhos, cerca de 4 mil metros quadrados de área construída às margens da Rodovia AL-110, que liga Penedo ao Agreste alagoano.

Confira abaixo os cursos atualmente ofertados pela Ufal em Penedo

Cursos de Graduação (Bacharelado)

Engenharia de Pesca: Focado no aproveitamento sustentável dos recursos aquáticos

Engenharia de Produção: Voltado para a gestão e otimização de sistemas produtivos (turno diurno)

Sistemas de Informação: Focado no desenvolvimento de software e gestão de dados (turno noturno)

Turismo:Voltado para o planejamento e gestão do setor turístico

Curso de Graduação (Licenciatura)

Ciências Biológicas:Forma professores para atuar na educação básica (turno noturno)

Pós-Graduação

Além da graduação, a unidade desenvolve projetos de pesquisa e extensão e oferece cursos de especialização (lato sensu), como a Especialização em Gestão em Meio Ambiente e participações em programas de mestrado vinculados ao Campus Arapiraca.

Por Secom PMP