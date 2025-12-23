Servidores da Educação da Prefeitura de Penedo encerram ano com reajuste recorde e rateio de 9 milhões de reais

23 de dezembro de 2025
Em mais um marco para a valorização dos profissionais da Educação em Penedo, o prefeito Ronaldo Lopes anunciou o pagamento do rateio do Fundeb no valor total de nove milhões de reais.

 

O valor destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), reafirma o compromisso da gestão Inovação e Crescimento com as categorias contempladas com a distribuição desse montante que será pago no início de janeiro.

 

Vale ressaltar que o rateio das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) contempla, além professores efetivos e contratados, auxiliares de sala, cuidadores, monitores, motoristas do transporte escolar, merendeiras, agentes administrativos, secretários escolares, porteiros e pessoal dos serviços gerais.

 

A distribuição das sobras do Fundeb segue os critérios da Lei Municipal nº 1.748/2021, que considera a proporcionalidade do tempo de serviço, o efetivo exercício das funções durante o ano letivo e frequência do servidor, com desconto proporcional às faltas e incentivo aos mais assíduos.

 

Reajuste Recorde

 

A injeção de mais nove milhões de reais na economia local se soma aos avanços consolidados em junho de 2025, quando o prefeito Ronaldo Lopes sancionou um reajuste salarial recorde para os professores da rede pública municipal.

 

O aumento efetivado no meio do ano superou os índices concedidos por gestões anteriores, demonstrando que a valorização em Penedo não se limita a abonos eventuais, mas a ganhos reais na carreira do magistério, atualizando o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), atendendo assim uma reivindicação antiga do pessoal da Educação.

 

Com essas medidas, a administração do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro viabiliza mais recursos para funcionalismo municipal, com reflexos extremamente positivos para setores do comércio e serviços de Penedo, encerrando 2025 fortalecendo cada vez mais a rede pública de ensino, valorizando o esforço dos trabalhadores da SEMED.

 

 

  

Fonte: Secom PMP

23 de dezembro de 2025
