Novo furto na iluminação de Natal é frustrado e Guarda Patrimonial recupera fios da Praça Clementino do Monte

A atuação rápida e eficiente da Guarda Patrimonial da Prefeitura de Penedo garantiu a recuperação de fios de eletricidade da iluminação natalina instalados na Praça Clementino do Monte.

No final da manhã desta terça-feira, 23/12, a Prefeitura de Penedo recebeu uma denúncia informando que um homem estaria praticando furto em plena luz do dia. O alvo era a estrutura elétrica da iluminação do Penedo Luz, montada na Praça Clementino do Monte, um dos pontos de convivência e celebração do período festivo no município.

De posse das características repassadas, a Guarda Patrimonial agiu de forma imediata e, em poucos minutos, conseguiu localizar e deter o suspeito. O homem, morador do bairro Santo Antônio, conhecido como Barro Vermelho, foi identificado e relatou que pretendia utilizar os fios furtados para troca por entorpecentes. O material foi recuperado e o caso encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

A Prefeitura de Penedo destaca a importância da participação da população no enfrentamento a esse tipo de crime. Denúncias feitas de forma rápida e responsável são fundamentais para o sucesso das ações. Situações suspeitas devem ser comunicadas imediatamente à Guarda Patrimonial, à Polícia Militar de Alagoas ou à Polícia Civil, fortalecendo o trabalho integrado de segurança e fiscalização no município.

Recentemente, atos de vandalismo também comprometeram parte da iluminação natalina do Penedo Luz no centro da cidade. No domingo, 21/12, cabos de eletricidade que alimentam os elementos decorativos foram danificados e furtados. Técnicos identificaram fios partidos em pontos como a Praça Doze de Abril, a Praça Jácome Calheiros e a Avenida Floriano Peixoto, evidenciando intervenção criminosa direta na rede elétrica.

Além dos danos à iluminação, a Superintendência de Fiscalização Urbana informou que barracas de ambulantes instaladas no entorno das praças também foram vandalizadas, com registro de furtos de materiais. Imagens captadas pelas câmeras do programa Penedo Seguro serão utilizadas para auxiliar na identificação dos responsáveis pelos atos.

O Penedo Luz integra o calendário cultural do município no mês de dezembro e envolve iluminação temática em diversos pontos da cidade, apresentações artísticas, atividades voltadas às crianças, projeção mapeada no Convento e ações que movimentam o centro histórico, valorizando a cidade e fortalecendo o espírito natalino.

Diante dos fatos, a orientação da Prefeitura de Penedo é clara. Qualquer pessoa que presenciar ações suspeitas ou identificar situações semelhantes deve procurar imediatamente a Guarda Patrimonial ou acionar a Polícia Militar. A colaboração da população é decisiva para preservar os espaços públicos, coibir práticas criminosas e garantir que eventos como o Penedo Luz continuem levando alegria às famílias penedenses e aos visitantes.

Fonte: Secom PMP