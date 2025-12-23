Vereador Cidoca cobra o gestor municipal obras que não foram realizadas

Em sessão ordinária realizada no último dia 18 de dezembro de 2025, na Câmara Municipal de Penedo, o edil penedense Alcides Andrade Neto (Cidoca) usou a tribuna do plenário para cobrar algumas obras que não foram realizadas até o momento no município de Penedo, entre elas a revitalização da praça 12 de abril e a reforma do prédio da banca do peixe onde, segundo o plano de governo, irá funcionar um centro de apoio turístico de Penedo.

por Redação